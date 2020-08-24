Milli Eğitim Bakanlığı 2 Mayıs 1920'de kuruldu. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte öğretmenler, idareciler, öğrenci ve veliler onlarca işlemi meb.gov.tr üzerinden yapmaya başladı. Meb internet sitesi üzerinden pek çok önemli işlem yapılabilir. Peki, e okul şifresi nasıl alınır? | Mebbis giriş şifresi nasıl alınır?

Meb giriş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyurulara hızlıca erişim sağlamak için meb.gov.tr adresine girebilirsiniz. Ayrıca bu site üzerinden sınavlar ve hizmetlerle ilgili bilgi alabilirsiniz. MEB gov.tr'den e okul, Eba TV, Mebbis gibi sayfalara geçiş sağlayabilirsiniz.

MEB e-okul

E okul öğretmenler, idareciler hem de veliler için son derece önemli bir internet sitesi. E okul üzerinden çocuğunuzun gideceği okulları öğrenebilir, lise tercihi yapabilirsiniz. Ayrıca e okul’dan öğrencinin notlarına, ders programlarına, ödevlerine ve devamsızlık durumuna bakabilmeniz mümkün.

E okul şifre al

E okula ilk kez girecek olanlar nasıl şifre almaları gerektiğini merak ediyor. E okul veli bilgilendirme sistemi için bir şifre gerekmiyor. Öğrencinin TC kimlik numarası, okul numarası ile sisteme giriş yaptıktan sonra size birkaç güvenlik sorusu yöneltiliyor. Güvenlik sorularını eksiksiz işaretlemeniz durumunda sayfaya giriş sağlamış oluyorsunuz. E okul öğretmen girişi içinse bir şifre gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluşturduğu 9 haneli şifre ile öğretmen ve idareciler sisteme giriş yapabiliyor.

E okul sistemine ilk kez girecek olan öğretmen ve idaresiler için belirlenen şifre söyle. Sisteme girecek olan öğretmen ve idarecinin TC kimlik numarasının ilk üç hanesi + (.) + TC kimlik numarası 4,5,6. rakamları + (.) + kişinin isminin ilk harfi.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Mebbis nedir?

Mebbis okul yönetim bilgi sistemidir. Sisteme idareciler, öğretmenler ve veliler giriş yapabilir. Mebbis üzerinde bir öğrencinin okula ilk kayıt olduğu günden itibaren tüm bilgileri yer alır. Kısacası eski yıllarda okullarda kullanılan öğrenci dosyalarının online sisteme taşınmış halidir. Elbette bu sistem çok daha kapsamlı ve erişimi çok daha kolay.

Mebbis nasıl giriş yapılır?

Mebbis’e TC kimlik numarası ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız sisteme e-devlet şifrenizle bağlanmanız da mümkün.

MEBBİS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Mebbis öğretmen girişi | Mebbis ücretli öğretmen girişi

Mebbis şifrenizi okul yönetiminden alabilirsiniz. Sisteme mebbis.meb.gov.tr adresinden Kullanıcı adı/TC kimlik numarası ve şifrenizi yazarak giriş yapabilirsiniz. Sisteme idareciler, öğretmenler ve veliler ücretsiz olarak giriş yapabiliyor.

Araştırma Meb

Son dönemde veliler ve öğrenciler sık sık internette “Araştırma Meb” konusunu araştırıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle 23 Mart’ta başlayan uzaktan eğitim 19 Haziran’da e-karnelerin yayınlanmasıyla sona erdi. 31 Ağustos tarihinde ise 2020-2021 eğitim öğretim yılı uzaktan eğitimle başlayacak. Okulların 21 Eylül’de yüz yüze eğitime geçmesi bekleniyor. Ancak bu sürecin seyrini salgın ve vatandaşların maske-mesafe kurallarına uyması belirleyecek.

Uzaktan eğitimin öğrencilerinin öğrenme durumunu nasıl etkilediğinin ölçüleceği yeni bir sistem oluşturuldu. 5.,6.,7., 9.,10. ve 11. sınıf öğrencilerinin seviyeleri, uzaktan eğitimden öğrendikleri araştırma meb gov tr üzerinden ölçülebiliyor.

ARAŞTIRMA MEB SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Meb okul öğren

Çocuğunuzun kayıt olacağı okulu e-okul internet sitesi üzerinden öğrenmeniz mümkün. E-okul anasayfasına giriş yapıp 1. ve 5. sınıf öğrencilerin kayıt işlemlerinin hangi okula yapılacağını öğrencinin TC kimlik numarası ile öğrenebilirsiniz.

Meb okul yaşı hesapla

Ebeveynler çocuklarının ne zaman okula başlayacağını yaşlarına göre hesaplıyor. En doğru hesabı yapabilmek, çocuklarınızın doğum tarihlerine göre anaokuluna, 1. sınıfa ne zaman yazılacağını öğrenmek için MEB güzel bir hesaplama sistemi sunuyor. Çocuğunuz doğum tarihiyle ilgili bilgileri söz konu siteye girip okul yaşını saniyeler içinde öğrenebilirsiniz.

ÇOCUĞUNUZUN KAÇ YAŞINDA OKULA BAŞLAYACAĞINI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Meb lise sonuçları

Öğrenciler liseye LGS sonucu, adrese dayalı sistem ve yetenek sınavı sonuçlarına göre yerleştiriliyor. Lise tercihleri e okul üzerinden yapılıyor. Yaptığınız tercih sonuçları ise yine e-okul internet sitesi üzerinden ilan ediliyor.

Meb açıklama son | Meb duyuru güncel

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve bakanlıkça yapılan tüm açıklamalara meb.gov.tr üzerinden hızlıca erişebilirsiniz.