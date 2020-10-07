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Aktüel MDOB perdelerini "Sahneden Yansımalar" ile açtı
Aktüel

MDOB perdelerini "Sahneden Yansımalar" ile açtı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 22:22:51 -
MDOB perdelerini "Sahneden Yansımalar" ile açtı

MERSİN (AA) - Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 2020-2021 sanat sezonunun ilk etkinliğinde "Sahneden Yansımalar" gösterisini sahneledi.

Mezitli Amfitiyatro'da gerçekleşen gösteride, MDOB orkestrasını şef Nezih Seçkin yönetti.

Rejisörlüğünü Kenan Korbek, koro şefliğini Anıl Aydın, ışık tasarımını Tarı Deniz, koreografisini ise MDOB Sanat Yönetmeni ve Müdürü Serbülent Biçer üstlendiği etkinlikte, dünyaca ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.

MDOB sanatçıları Simge Büyükedes, Sevinç Demirağ, Ayşegül Devrim Dinçer, Avşin Dilara Kaymak, Funda Uyanık, Gülden Vurandemir, Bülent Bezdüz, Emrah Sözer, Serkan Karagöz ve Faik Mansuroğlu, programda solist olarak sahne aldı.

Bale solistleri Polen Gezmiş, Özlem Şenormanlılar, Ozan Demirbaş ve Burak Serkan Cebeci de Arturo Marquez'in müziklerinin eşliğinde "Frida" balesi ve "Kuğunun Ölümü" eserinden kesitler sahnelendi.

Yaklaşık 1,5 saat süren eser izleyenlerden büyük alkış alırken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle programda sosyal mesafe ve maske kuralına uyuldu.


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