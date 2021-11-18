  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile McGuinness, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında çalıştaya konuk olacak
Kadın - Aile

McGuinness, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında çalıştaya konuk olacak

İrlanda Büyükelçisi McGuinness, İzmit'te çalıştaya konuk olacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 12:15:00 -
McGuinness, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında çalıştaya konuk olacak

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında İzmit Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek çalıştaya İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness konuşmacı olarak katılacak.

İzmit Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında, 18-19-20 Kasım tarihlerinde Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) başkanlığında Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı Protokolünü imzalayan ve imzalama sürecini başlatan belediyeler ile bir araya gelecek. Çok sayıda belediyeden başkanlık ve temsilcilik düzeyinde katılımın sağlanacağı toplantıya İrlanda Büyükelçisi Sonya McGuinness, konuşmacı olarak online katılacak. Çalıştay sonunda ortaya çıkacak sonuç bildirgesi ve dekorasyonu tüm belediyeler ile paylaşılacak. Toplantıda kadın çalışmaları konusunda çalışmalar yürüten belediye yöneticileri ile belediyelerin ilgili birimlerinde görevli sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve sosyologlar da yerini alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merhum Karakoç, Gülen'i yıllar önce teşhis etmiş: İçimizdeki CIA
Gündem

Merhum Karakoç, Gülen'i yıllar önce teşhis etmiş: İçimizdeki CIA

15 Temmuz Gazisi emekli Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz, Polis Akademisi'nin 3. sınıfındayken, Diriliş Nesli'nin öncüsü merhum Sezai Karakoç i..
İslam Memiş'ten altın uyarısı! 'Panik yapmayın' deyip rakam verdi
Ekonomi

İslam Memiş'ten altın uyarısı! 'Panik yapmayın' deyip rakam verdi

İslam Memiş'ten altın ve dolar alacaklara kritik uyarı geldi. Memiş, "580-585 lira aralığına kadar bir düzeltme gelmeden panik yapmamalı." d..
Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama: Rusya yanar dönerlik yapıyor
Gündem

Abdullah Ağar'dan çarpıcı açıklama: Rusya yanar dönerlik yapıyor

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik provokasyonları devam ediyor. Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlattığını duyuran Ermenistan o..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay