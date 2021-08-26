Mbappe'ye rekor bonservis
Real Madrid, Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'den vazgeçmiyor. Eflatun beyazlıların 160 milyon euroluk son teklifini az bulan Paris ekibinin genç futbolcu için istediği ücret belli oldu.
Real Madrid, Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe'den vazgeçmiyor. Eflatun beyazlıların 160 milyon euroluk son teklifini az bulan Paris ekibinin genç futbolcu için istediği ücret belli oldu.
İspanyol AS gazetesi, Mbappe için Paris Saint Germain'in 220 milyon euro bonservis bedeli istediğini yazdı.
Fransız kulübünün bu ücreti belirlerken Neymar'ı Barcelona'dan alırken ödediği 222 milyon euroyu kriter aldığı ileri sürüldü. İki kulüp arasındaki pazarlıklar, Real Madrid başkanı Florentino Perez'in "Paris Saint Germain'in Mbappe için teklifimize verdiği cevap kabaydı." açıklamasıyla durma noktasına gelmişti.
Fransız kulübüyle olan mukavelesi 2022 yılında sona erecek 22 yaşındaki futbolcu, kendisine sunulan yeni sözleşme teklifini reddetmişti.