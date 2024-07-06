Mbappe'den aşırı sağ uyarısı: "Ülkeyi bu insanların eline bırakamayız"

Dünyanın en futbolcuları arasında gösterilen Kylian Mbappe, 7 Temmuz'da ülkesinde yapılacak erken genel seçimlerin ikinci turu öncesi, Fransızları bir kez daha aşırı sağa karşı oy kullanmak için sandığa gitmeye çağırdı.

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te bu akşam çeyrek finalde oynanacak Fransa-Portekiz maçı öncesi basın mensuplarına konuşan Mbappe, ülkesindeki erken genel seçimlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aynı zamanda Fransa Milli Takımı kaptanı olan Mbappe, seçimin 30 Haziran'da yapılan ilk turunda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin yüzde 33 civarında oyla birinci çıktığı sonuçları 'felaket' olarak niteledi.

"ÜLKEYİ BU İNSANLARIN ELİNE BIRAKAMAYIZ"

İlk tur seçim sonuçlarının ardından Fransızları bir kez daha aşırı sağa karşı oy vermeye çağıran Mbappe, "Hiç olmadığı kadar oy vermeye gitmek gerekiyor. Bu, gerçekten acil" ifadesini kullanırken göçmen karşıtı aşırı sağcı RN adaylarını kastederek "Ülkeyi bu insanların eline bırakamayız" dedi.

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Fransız yıldız, 30 Haziran'da yapılan ilk tur oylama öncesinde de "aşırı ve ayrımcı fikirlere" karşı olduğunu dile getirerek Fransız gençlerini, ülkesi için "kritik bir an" olarak nitelediği seçimlerde aşırı sağa karşı oy vermeye çağırmıştı.

Le Pen yerine Ulusal Cephe'nin başına geçerek ırkçı hareketin yeni lideri olan Bardella ise Mbappe'nin sözlerine tepki göstermiş ve yıldız futbolcunun 'herkesin oyuna saygı göstermesi' gerektiğini söylemişti.

FRANSA'DA SEÇİM

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN en son 9 Haziran'daki AP seçimlerinde yüzde 31,4 oranında oyla açık farkla ilk sıraya yerleşmiş, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meclisi feshederek ilk turu 30 Haziran, ikinci turu 7 Temmuz'da olmak üzere erken seçime gitme kararı almıştı.

Seçimin ilk turunun düzenlendiği 30 Haziran’da, aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisi ve müttefikleri, geçerli oyların üçte birine karşılık gelen yaklaşık 10 milyon seçmenin oyunu toplayarak yüzde 33,15 oyla birinci olmuştu. İlk turda sol partilerin oluşturduğu Yeni Halk Cephesi ittifakı yüzde 28 ile ikinci sıraya yerleşmiş, Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sırayı almıştı.