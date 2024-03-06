Mbappe sahada devleşti
PSG, ilk maçta 2-0 yendiği Real Socied'ı rövanşta 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kaldı. Fransız ekibinin gollerini 15 ve 56. dakikalarda Kylian Mbappe attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanya'nın Real Sociedad takımı, Fransız temsilcisi Paris Saint Germain'i (PSG) konuk etti.
Anoeta Stadyumu'ndaki karşılaşmayı misafir takım 2-1 kazandı. İlk maçta 2-0 galip gelen PSG, Devler Ligi'nde çeyrek finale kaldı.
Fransız ekibinin gollerini 15 ve 56. dakikalarda Kylian Mbappe attı. 89. dakikada Mikel Merino'nun attığı gol Real Sociedad'a yetmedi.
Kaynak: AA
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