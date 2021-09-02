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Spor Mbappe, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı
Spor

Mbappe, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Ukrayna ve Finlandiya ile karşılaşacak Fransa Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosundan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 23:17:00 -
Mbappe, milli takım aday kadrosundan çıkarıldı

Fransa Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris Saint-Germain'de (PSG) forma giyen Mbappe, dün Bosna-Hersek ile oynanan mücadelede baldırından sakatlandı.

Sağlık ekibinin yaptığı tetkiklerin neticesinde Mbappe'nin, Ukrayna ve Finlandiya karşılaşmalarında oynayamayacağı kararı verildi.

Kadrodan çıkarılan Mbappe'nin yerine kadroya yeni futbolcu dahil edilmedi.

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