MB kararından sonra dolar kritik sınırda!
Koronavirüs pandemisinin endişeleri ile yükselişte olan dolar Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yeni güne 7 TL sınırında başladı. Dolar yeni günde 6,99'da işlem görürüken, Euro/TL ise 7,56'da yer alıyor.
Küresel piyasalarda iki günlük sert düşüşlerin ardından bugün sınırlı da olsa normalleşme gözleniyor.
Merkez Bankası nisan toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 8.75'e çekti.
Kur, bugün Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından 6,99'da seyrediyor. Euro/TL ise 7,56'da yer alıyor.
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 7 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 6,90'ın destek olarak izleneceğini kaydetti.