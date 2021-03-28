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Ekonomi Mazot gübre desteği ödemeleri başladı mı?
Ekonomi

Mazot gübre desteği ödemeleri başladı mı?

Mazot gübre desteği ödemeleri başladı mı, yattı mı? Çiftçi destek ödemeleri sorgulama 2021! TC kimlik numarasına göre ödeme tarihleri merak ediliyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2021 mazot gübre ödemeleri için tarihi açıkladı. Peki, mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı, ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-03-28 00:02:00 -
Mazot gübre desteği ödemeleri başladı mı?

2021 tarımsal destek ödemeleri vatandaşın gündeminden düşmüyor. Kırsal alanda tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların merakla beklediği 2021 mazot gübre desteği ödemelerine ilişkin açıklama geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla mazot gübre desteği ödemelerinin 26 Şubat'ta başlayacağını söylemişti. Peki, ödemeler yatmaya başladı mı?

Mazot gübre desteği ödemeleri başladı mı?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bugün (25 Mart) resmi Twitter hesabından attığı tweetle mazot gübre desteği ödemeleriyle ilgili tarih verdi. Bakan Pakdemirli ödemelere ilişkin "Mazot ve gübre desteğini yarın itibarıyla 81 ilimizde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

T.C. kimlik numarasının son hanesi 8 ve 6 olanlar (Vergi kimlik numarası son hanesi 1,3,5,6,7,8,9 olanlar) 26 Mart’tan itibaren, kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar (Vergi kimlik numarası son hanesi 4 olanlar) 2 Nisan’dan itibaren, kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar (Vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar) ise 9 Nisan’dan itibaren ödemelerini alabilecek.

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