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Ekonomi Mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatırılacak?
Ekonomi

Mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatırılacak?

2021 Mazot gübre desteği için çiftçiler merakla bekliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal alanda tarımı ve hayvancılığı desteklemek adına verilen 2021 mazot gübre desteği ödemeleri araştırılıyor. Mazot, gübre, tarımsal destek ödemeleri hesaplara yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatırılacak? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2021-03-08 17:24:00 -
Mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatırılacak?

Mazot gübre desteği, çiftçilerin ve üreticilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası çiftçilere ve üreticilere verilecek desteklerin arttığını müjdeledi. 

Mazot gübre desteği ne zaman hesaplara yatırılacak?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçtiğimiz günlerde yaptığı yazılı açıklamada, "Hububat, baklagil, dane mısır desteği kapsamında 33 bin 433 üreticimize 154 milyon 658 bin 71 TL, yem bitkileri desteği kapsamında 69 bin 584 üreticimize 222 milyon 85 bin 19 TL olmak üzere toplamda 376 milyon 743 bin 090 TL destek ödemesini, T.C kimlik numaralarına göre bugün itibariyle ödemeye başlıyoruz. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun" dedi.

Ödemeler nasıl yatırılacak?

Ödemeler TC kimlik numarasının son hanesi 4,6,8 ve VKN son hanesi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara 5 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra yatmaya başladı. TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve VKN son hanesi 0, 2 olanlara 12 Mart 2021 saat 18:00'dan sonra ödeme yapılacaktır.

Tarım ödemeleri ne kadar?

Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;

Çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili 2 müjde vermek istiyorum. Gübre desteklerini %100 artışla 2 katına çıkartıyoruz.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize desteği dekara 20 liraya yükseltiyoruz. İlkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikçe biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz.

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