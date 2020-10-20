Mazlumun enerjisini emperyalist emiyor

Ortadoğu ve Afrika yeraltı kaynakları bakımından zengin olan ülkelerin, Batılı devletlerin küresel enerji firmaları tarafından sömürüldüğü ortaya çıktı. ABD, Kanada, Fransa ve İngiltere kökenli dev enerji firmalarının, Suudi Arabistan, Irak, Cezayir, Kongo ve Nijer gibi ülkelerin petrolünü ve doğalgazını ‘çıkarma’ adı altında bölgeye yerleştiği ve kaynağın asıl sahibi olan devletlerden daha fazla kazanç elde ettiği belirlendi. Emperyalist sömürüyü ‘ticaret’ adı altında perdeleyen firmalar arasında, Total, Elf, Shell gibi şirketlerin de yer aldığı öğrenildi.

Ortadoğu’da istila

Dünyaya iki yüz yıldır kan ve göz yaşından başka bir şey vermeyen ve adeta bir vampir gibi mazlum milletlerin kanını emerek semiren Batılı devletler, uluslararası şirketleri aracılığıyla ticareti de sömürüye dönüştürmüş durumda. Petrol ihtiyaçlarını karşılamak uğruna yeraltı kaynakları bakımından zengin olan ülkelerin altını üstüne getiren Batılı devletler, kaynakların esas sahibi olan milletlerden bile daha fazla kazanıyor. Bunu da o ülkelerden devşirdikleri satılık siyasiler aracılığıyla yapıyor. Suudi Arabistan’ın sözde milli petrol firması ARAMCO gelirinin yüzde 50’sini 1951 yılında yaptığı bir anlaşma gereği ABD’li, Texaco, Socal ve New Jersey şirketleri ile paylaşıyor.

Sömüren sömürene...

ABD’li, Aspect Energy, Chevron, Hess, Hunt Petroleum, Murphy Oil Corporation şirketleri de Irak’ın petrolünü sömürüyor. Kanada menşeili Western Zagros, Niko Resources, Shamaran Petroleum, Talisman Energy firmaları da Irak’ın petrolü üzerinden ülkelerine milyarlarca dolar akıtıyor. Haksız bir şekilde kazandıkları paranın her kuruşunda ise mazlum Irak halkının gözyaşı bulunuyor. İngiltere ise Afren, Gulf Keystone Petroleum, Sterling Energy, Perenco isimli şirketleri aracılığıyla Irak’ın kaynaklarını sömürüyor. Rusya’da, diktatör Esed’e verdiği destek nedeniyle Suriye’nin petrol ve fosfor rezervlerini kendi kaynağıymış gibi kullanıyor.

Fransız şirketler önde

Kongo’daki petroller ise Fransızlar tarafında sömürülüyor. Fransız Total ve Elf firması Kongo’nun petrolünü çıkarma adı altında kendi ülkesine aktarıyor. Öte yandan; Fransız Total firması bugün Kongo’daki yüzlerce kuyuya ve de üretiminin %12’sini sağladığı açık deniz platformuna sahip. Nijerya’nın petrolünü ise İngiliz Shell ve Fransız Elf firması birlikte sömürüyor. Cezayir’deki yeraltı kaynakları ve petrolü 1965 Evia anlaşmalarından beri Fransız petrol şirketleri denetliyor. Fransız şirketleri Cezayir devletinden daha fazla kazanıyor.