Mazlumlar için 28 Şubat sürüyor

YÜKSEL ASLAN / AĞRI İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ağrı Şube Başkanı Yüksel Aslan, mazlumlar için 28 Şubat’ın devam ettiğini söyledi. Aslan, 28 Şubat'ın hesabının hâlâ sorulmadığını ve 20 yılı aşan sürelerle cezaevlerinde tutulan 600'e yakın mahpus ve bu mahpusların aileleri için darbenin devam ettiğini söyledi.

BAYRAMI AİLELERİYLE GEÇİRSİNLER

Aslan, "Cumhurbaşkanı'nın defalarca dillendirdiği, TBMM'de de defalarca gündeme gelen bu hukuksuzluğun yeni dönemde ertelenmeden ilk iş olarak çözülmesini ve 28 Şubat mahpuslarının Kurban Bayramı'nı aileleriyle birlikte geçirmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

SİYASİ YARGILAMALAR BİTSİN

28 Şubat mağdurlarını tutuklayanların tutuklu hale geldiğini ifade eden Aslan, "Af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan bu insanların ve bu insanların ailelerinin hak taleplerine kulak vermek ve gereğini yerine getirmek, açıktır ki başta yargı, iktidar ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir. 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat'ın brifingli-siyasi yargılamalarının yok sayılmasını talep ediyoruz. 28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane, ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.