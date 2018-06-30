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Mazlumlar için 28 Şubat sürüyor

Brifingli hakim ve savcılar FETÖ'den yargılanırken, 28 Şubat mazlumlarının da cezaevlerinde olması yürekleri yaralıyor. MAZLUMDER Ağrı Şubesi, basın toplantısı düzenleyerek mağdurlara özgürlük istedi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 12:29
Mazlumlar için 28 Şubat sürüyor

 YÜKSEL ASLAN / AĞRI  İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Ağrı Şube Başkanı Yüksel Aslan, mazlumlar için 28 Şubat’ın devam ettiğini söyledi. Aslan, 28 Şubat'ın hesabının hâlâ sorulmadığını ve 20 yılı aşan sürelerle cezaevlerinde tutulan 600'e yakın mahpus ve bu mahpusların aileleri için darbenin devam ettiğini söyledi.

BAYRAMI AİLELERİYLE GEÇİRSİNLER

Aslan, "Cumhurbaşkanı'nın defalarca dillendirdiği, TBMM'de de defalarca gündeme gelen bu hukuksuzluğun yeni dönemde ertelenmeden ilk iş olarak çözülmesini ve 28 Şubat mahpuslarının Kurban Bayramı'nı aileleriyle birlikte geçirmelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

SİYASİ YARGILAMALAR BİTSİN

28 Şubat mağdurlarını tutuklayanların tutuklu hale geldiğini ifade eden Aslan, "Af talebinde bulunmayan, vakur ve onurlu bir duruşla haklarını arayan bu insanların ve bu insanların ailelerinin hak taleplerine kulak vermek ve gereğini yerine getirmek, açıktır ki başta yargı, iktidar ve TBMM olmak üzere herkesin üzerine düşen önemli bir görevdir. 28 Şubat sürecindeki siyasi yargı kararlarının iptal edilerek 28 Şubat'ın brifingli-siyasi yargılamalarının yok sayılmasını talep ediyoruz. 28 Şubat mahpuslarının hiçbir bahane, ya da erteleme olmaksızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 12:29
  1. Ağrı
  2. 28 şubat
  3. MAZLUMDER

YORUM YAZ

  • DürüstDürüst1 sa önce
    Adaletinizi sevsinler ey iktidar sahipleri,bu mağdurlar üzerinden prim yapanlar,hangi oyukta saklanıyorsunuz.???
  • MilletMillet1 sa önce
    28 Şubat döneminde TSK dan istifa ettirilerek yada erken emekliye ayrılmak zorunda kalan subay ve astsubaylara da haklarını iade edelim
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 3 sa önce
    Suçlular Dışarıda, Suçsuzlar İçeride. Kim, İnanır Adalete?
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