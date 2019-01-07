MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş: 28 Şubat fişleme listeleri hâlâ aktif

Muhammet Kutlu Ankara

28 Şubat postmodern darbe döneminde başlatılan fişlemelerin hâlâ sürdüğüne yönelik kuvvetli emarelerin bulunduğuna dikkat çeken MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Taş, “Sivil toplum kuruluşlarına ulaştırılan bilgilere göre, Kayseri başta olmak üzere bazı illerde kamu personeli sınavına giren, başarılı olup sınavı kazanan adayların akrabaları ve aile yakınları MAZLUMDER’e üye ya da sempatizan olduğu için, ‘senin güvenlik soruşturman olumsuz, bozuk çıktı’ denilerek, sınavda başarılı olmalarına rağmen göreve başlatılmadılar. Tıpkı 28 Şubat dönemindeki darbecilerin yaptıkları uygulamalar gibi ayrımcılığa ve hak gaspına uğradılar” dedi.

MAZLUMDER’e yakınlar diye elendiler!

MAZLUMDER’e, fişleme uygulamaları ile ilgili şikâyetler geldiğini kaydeden Taş, “Bir MAZLUMDER yöneticisinin oğlu E.Ü, Kayseri Adliyesi Zabıt Kâtipliği Uygulama Sınavı’na girmişti 10 Eylül’de. 28 Aralık’ta sonuçlar açıklandı. E.Ü’nün uygulama sınavında başarılı olmasına rağmen elendiği ortaya çıktı. Yine aynı sınava giren ve ailesi MAZLUMDER’e yakın olan başka bir aday da aynı gerekçelerle elendi” ifadeleriyle ayrımcılığın sürdüğüne dikkat çekti.

Ahmet Taş, “28 Şubat döneminin üzerinden 22 yıla yakın bir zaman geçti. Dönemin komutanlarından Hüseyin Kıvrıkoğlu, ‘Bu dönem, bin yıl sürecek’ demişti. Belki üzerinden bin yıl geçmedi ama, bugün yaşanan bazı uygulamalara bakarsak Kıvrıkoğlu’nun haklı olduğu, 28 Şubat’ın hâlâ devam ettiğine inanmamak ne yazık ki mümkün değil” görüşünü dile getirdi.

“Sorun güvenlik soruşturmalarının objektif olmaması”

Avukat Kaya Kartal da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu konudaki temel sıkıntı, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının objektif olmayışı ve denetime açık olmamasıdır. Böyle olunca kimler tarafından ne şartlarda hazırlandığı belli olmayan bir takım kayıtlara dayanılarak insanların ekmeğiyle oynanması, çalışma haklarının ellerinden alınması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.