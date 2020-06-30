Mazlum Tekdağ kimdir? Terörist Mazlum Tekdağ öldürüldü mu?

HADEP, DEHAP, Demokratik Toplum Partisi (DTP), Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Halkların Demokratik Partisinde (HDP) parti meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelikleri, genel merkez yöneticiliği, gençlik kolları başkanlığı görevlerinde bulunan PKK'lı Mazlum Tekdağ, 2009'da Diyarbakır merkezli KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınarak tutuklandı. Sabah'ın haberine göre, hakkında 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, KCK içindeki faaliyetlerini 'seçim çalışması' olarak savunan Tekdağ, 2012'de daha sonra yurtdışına kaçan eski milletvekili kaçan Faysal Sarıyıldız'la birlikte, daha sonra 58 cezaevinde 483 tutuklu ve hükümlünün katılacağı açlık grevlerini başlatan ilk grup arasında yer aldı. O dönem kapatılan BDP'nin milletvekili olan HDP eş genel başkanı Gültan Kışanak, Tekdağ'ın gönderdiği mektubu meclis kürsüsünden ağlayarak okudu. Mazlum Tekdağ, örgüt kasası olarak biliniyordu. Örgütün haraca bağladığı işadamı ve müteahhitlerden toplanan paraları Kandil'e aktaran Tekdağ, HDP'nin yerel ve genel seçimlerinde adaylarını da belirleyerek, onay için Kandil'e gönderiyordu. Bazı aday adaylarından, "Seni aday göstereceğiz ama para vereceksin" diyerek örgüte gelir sağlayan Tekdağ'ın Diyarbakır'da kaldığı evde ele geçirilen bilgisayarında, KCK Türkiye Meclisi yerel yönetimler komitesince hazırlanan ve aday belirleme faaliyetlerine dair tutulan raporlar bulundu.

Demirtaş ve Kışanak'ın kankisi Tekdağ ininde vuruldu

Uzun yargılama nedeniyle tahliye edilen ve HDP'de yeniden yöneticilik yapan Tekdağ, HDP'nin tutuklu eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ile Gültan Kışanak'ın partideki yakın çalışma arkadaşıydı. 2017'de KCK ana davasında aldığı 18 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanınca, Kuzey Irak'a kaçıp PKK'ya katıldı. Terörist elebaşları Murat Karayılan, Duran Kalkan, Sabri Ok, Mustafa Karasu ve Cemil Bayık gibi isimlerle yakın olan Tekdağ, PKK'nın silahlı kolu HPG içerisinde de sözde komutan düzeyinde görevlendirildi. Mazlum Tekdağ'ın Kandil'deki yeri geçen yıl 1 Ekim'de, İHA'lar tarafından alınan görüntülerle belirlendi. F-16'ların düzenlediği hava harekatıyla Tekdağ öldürüldü. PKK ölümünü 8 ay gizledi.