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Mazıdağı’nda koyun kırkma dönemi başladı

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, havaların ısınmasıyla birlikte koyunlarını kırkmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 11:55:18 -
Mazıdağı’nda koyun kırkma dönemi başladı

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal mahallelerde geçimini hayvancılıkla sağlayan köylüler, havaların ısınmasıyla birlikte koyunlarını kırkmaya başladı.


Mardin bölgesinin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Mazıdağı ilçesinin kırsal mahallelerinde köylüler, koyunların temizlenmesi, serinlemesi, çeşitli hastalıklardan korunması ve besicilikten elde edilen gelirin artırılması için yünleri kırkmaya başladı. Koyunlarını kırkmak için sabah erken saatlerinde uyanan köylüler, akşama kadar güneşin altında ter döküyor.


Bu sezon koyun kırkma işleminin Ramazan ayına denk geldiğini kaydeden çiftçilerden Azat Çetin Abi, oruç tutmaları nedeni ile zorlandıklarını söyledi. Abi, "200 tane koyunumuz var, onların yünlerini kırkıyoruz. Koyunların sıcaklık nedeniyle terlememeleri ve hasta olmamaları için mayıs ayında kırkılması lazım. Hayvanlarda yazın terleme olunca gelişme olmuyor, serinlemesi lazım" dedi.


Koyunların kırkılması sonucu elde edilen tüyleri fakirlere dağıttıklarını aktaran Abi, "Elde ettiğimiz tüyleri fakirlere dağıtıyoruz. Kırktığımız koyun yünlerinden yorgan ve yastık yapılıyor, ihtiyacı olan ailelere dağıtıyoruz onlar yapıyor" diye konuştu.

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