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Mazbatasını alan başkan MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret etti

Gölbaşı Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakı MHP adayı Ramazan Şimşek, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alır almaz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.

03 Nisan 2019 Çarşamba 13:29
Mazbatasını alan başkan MHP lideri Bahçeli’yi ziyaret etti

Gölbaşı Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakı MHP adayı Ramazan Şimşek, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını alır almaz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti.


MHP’den Gölbaşı Belediye Başkanı seçilen Ramazan Şimşek, ziyaret ettiği Genel Başkan Bahçeli’ye başkanlık mazbatasını takdim etti. Ziyaretiyle ilgili kısa bir açıklama yapan Şimşek, “Gölbaşımızın kıymetli sakinleri tarafından bizlere gösterilen teveccüh sonucu belediye başkanlığını kazandık. Bugün mazbatamızı İlçe Seçim Kurulu yetkililerinden aldıktan sonra Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek kendilerine takdim ettik. Ziyaretimde kıymetli büyüğümüzün elini öpüp emirlerini aldık” dedi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 13:29
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