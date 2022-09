Maymunlar cehennemini maymun isimleri | Başlangıç (Rise Of The Planet Of The Apes) filminin konusu nedir, oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Başrollerinde James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Brian Cox'un olduğu "Maymunlar Cehennemi: Başlangıç" filmi Kanal D'de!

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Maymunlar cehennemini maymun isimleri neler? 2011 yapımı aksiyon filmi Maymunlar Cehennemi: Başlangıç detayları haberimizde...

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise Of The Planet Of The Apes) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Andy Serkis

James Franco

Freida Pinto

Tom Felton

John Lithgow

Brian Cox

David Hewlett

David Oyelowo

Tracy Spiridakos

Tyler Labine

Jamie Harris

Leah Gibson

Maymunlar cehennemini maymun isimleri

Oyuncular

Andy Serkis. Rolü : Caesar.

Jason Clarke. Rolü : Malcolm.

Gary Oldman. Rolü : Dreyfus.

Keri Russell. Rolü : Ellie.

Toby Kebbell. Rolü : Koba.

Kodi Smit-McPhee. Rolü : Alexander.

Judy Greer. Rolü : Cornelia.

Jocko Sims. Rolü : Werner.

MAYMUNLAR CEHENNEMİ SERİLERİ

Merak edenler için kısaca konuları hakkındaki detaylar...

Maymunlar cehennemini 1

Maymunlar cehennemini 2

Caesar'ın önderlik ettiği bu maymunlar 10 yıl öncesinde yayılan ölümcül bir virüs salgınından kurtulmayı başaran bir grup insanla karşı karşıya gelir. Ve her iki türün de tek bir amacı vardır, yeni dünya düzenini oluşturan ve söz sahibi olan tür olmak!

Maymunlar cehennemini 3 - 4

Özet. Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti'nde Kobo'nun ihanetine uğrayarak, ırkından büyük kayıplar veren Sezar, insanlığın onları affetmeyeceğini bilerek savaşa hazırlanıyordu. 3 yıl sonra gelen devam filmi Maymunlar Cehennemi: Savaş, bizi bir önceki filmi bıraktığımız yerden alıyor ve savaşın ortasına götürüyor.

Maymunlar cehennemini 5 ne zaman çıkacak?

Maymunlar Cehennemi serisinin yeni filmi için yönetmen Wes Ball ile anlaşma sağlandığı geçtiğimiz aylarda basına açıklanmıştı. Şimdi de Wes Ball filmin hayranlarına yeni filmle ilgili bir dizi açıklamada bulundu. Disney, aylar önce, Maymunlar Cehennemi serisinin yeni filmi için harekete geçileceğini açıklamıştı.

Maymunlar Cehennemi Başlangıç ne zaman?

Rise Of The Planet Of The Apes - Maymunlar Cehennemi Başlangıç filmi TV'de bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Maymunlar Cehennemi serisinin 2011 yılında çekilen filmi bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranında olacak.