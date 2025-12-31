İstanbul'da kar alarmı: Megakent beyaza bürünmeye başladı!
Meteoroloji uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Özellikle Avrupa Yakası'nın yüksek kesimleri beyaza bürünürken, 19 ilçede yoğun kar yağışı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının aniden düştüğü İstanbul’da yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran soğuk hava dalgasıyla birlikte kentin yüksek noktaları kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.
İLÇE İLÇE KAR RAPORU
Kar yağışı özellikle Avrupa Yakası'ndaki ilçelerde kendisini hissettirdi. Sultangazi’de park halindeki araçların üzerinde kar tabakaları oluşurken; Başakşehir, Arnavutköy ve Beylikdüzü’nde yeşil alanlar tamamen beyaza büründü. Yağışın etkisi Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar ve Esenyurt bölgelerinde de yoğunlaşmaya devam ediyor.
ANADOLU YAKASI VE TAKSİM'DE DURUM
Anadolu Yakası'nda Çekmeköy, Beykoz, Kartal ve Ümraniye'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, turizmin kalbi Taksim ve Beyoğlu hattında karla karışık yağmur gözlendi. Meteoroloji yetkilileri, kentin 19 ilçesinde kar yağışının şiddetini artıracağını belirterek buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.
Vatandaşlar yılın ilk karını cep telefonlarıyla kaydederken, ulaşımda aksamalar yaşanmaması için belediye ekipleri teyakkuza geçti.
