  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel Kar etkisini gösterdi! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi
Aktüel

Kar etkisini gösterdi! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kar etkisini gösterdi! Çok sayıda uçak seferi iptal edildi

AJet, yurdun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık tarihli 42 karşılıklı uçuşun iptal edildiğini açıkladı.

AJet, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta yapılacak 42 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Yurdumuzun doğu ve iç kesimlerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 31 Aralık'ta planlanan karşılıklı 42 seferimiz iptal olmuştur. Misafirlerimiz uçuşlarının güncel durumlarını, http://ajet.com ve mobil uygulamamızdan öğrenebilir." ifadelerini kullandı.

THY 61 seferini karşılıklı olarak iptal etti! Hava şartları uçuşları vurdu
THY 61 seferini karşılıklı olarak iptal etti! Hava şartları uçuşları vurdu

Aktüel

THY 61 seferini karşılıklı olarak iptal etti! Hava şartları uçuşları vurdu

İstanbul yarın kar yağacak mı? İstanbul hava durumu güncel…
İstanbul yarın kar yağacak mı? İstanbul hava durumu güncel…

Yaşam

İstanbul yarın kar yağacak mı? İstanbul hava durumu güncel…

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Son dakika gelişmeler
İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Son dakika gelişmeler

Aktüel

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Son dakika gelişmeler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23