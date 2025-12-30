  • İSTANBUL
Son Haberler

Türkiye'de 'çete' pandemisi! İstanbul’daki çifte infazın talimatı İtalya’daki Barış Boyun'dan geldi!

Batı’nın 'medeniyet' masalı çöktü: Avustralya’da Müslümanlara yönelik ırkçı vahşet

Netflix ve Tesla’dan sonra NASA’nın 4 güvenlik zafiyeti buldu NASA'nın açığını Denizli'den yakaladı

İstanbul'da iki tanker acil durum çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova şehitleri için taziye mesajı

Son dakika! CHP'nin kongre davasında sıcak gelişme: Süreç sil baştan!

İran ekonomisinde tarihi çöküş! Halk sokağa döküldü

Öcalan'dan sürenin dolmasına 1 gün kala SDG’ye çağrı: Anlaşmaya uyun!

Türkiye’nin 2025 yılı deprem analizi: 53 bin 262 depremle saatte 6 kez sarsıldık

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki idari soruşturma tamamlandı! Öğrencilerin disiplin cezaları belli oldu
Gündem Sanki AİHM’nin sözcüsü! Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır’a hukuk dersi
Gündem

Sanki AİHM’nin sözcüsü! Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır’a hukuk dersi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Elif Çakır’ın AİHM üzerinden Türkiye’ye “hukuk alarmı” vermeye kalkışan yazısı, Akit TV’de masaya yatırıldı; Ali Karahasanoğlu, AİHM’nin daha önce Demirtaş dosyasında da aynı yöntemi izlediğini, Türkiye’nin yeni yargılamayla bu dayatmayı boşa çıkardığını hatırlattı.

AK Parti’den kovulan Ahmet Davutoğlu’nun gayri resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan Elif Çakır, “AİHM’den Türkiye’ye hukuk alarmı” başlıklı yazısıyla kamuoyunun tepkisini çekti. Ülkesine karşı Avrupa yargısının safında yer tutan Çakır, “AİHM’in Ekrem İmamoğlu’nun dosyası hakkında ‘öncelikli inceleme kararı’ vermesinin, zaten bir türlü düzeltilemeyen ekonomimiz açısından ağır etkileri olacaktır” diyerek hem Ekremgillerin sözcülüğüne soyundu, hem de Türkiye’ye yön çizmek isteyen batılıların adeta “gönüllü maşası” oldu.

Akit TV’de, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Çakır’ın yazısı da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, AİHM’nin İmamoğlu’ndan önce Selahattin Demirtaş için de aynı kararı verdiğini söyledi. Karahasanoğlu, AİHM kararından sonra Türkiye’de yeni yargılama olup Demirtaş’ın tekrar hüküm giydiğini ve yeni hükümden sonra AİHM’nin tekrar aynı yönde karar veremediğini hatırlattı.

