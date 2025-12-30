Sanki AİHM’nin sözcüsü! Başörtüsünü çıkaran Elif Çakır’a hukuk dersi

AK Parti’den kovulan Ahmet Davutoğlu’nun gayri resmi yayın organı Karar’da kalem oynatan Elif Çakır, “AİHM’den Türkiye’ye hukuk alarmı” başlıklı yazısıyla kamuoyunun tepkisini çekti. Ülkesine karşı Avrupa yargısının safında yer tutan Çakır, “AİHM’in Ekrem İmamoğlu’nun dosyası hakkında ‘öncelikli inceleme kararı’ vermesinin, zaten bir türlü düzeltilemeyen ekonomimiz açısından ağır etkileri olacaktır” diyerek hem Ekremgillerin sözcülüğüne soyundu, hem de Türkiye’ye yön çizmek isteyen batılıların adeta “gönüllü maşası” oldu.

Akit TV’de, Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Çakır’ın yazısı da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu, AİHM’nin İmamoğlu’ndan önce Selahattin Demirtaş için de aynı kararı verdiğini söyledi. Karahasanoğlu, AİHM kararından sonra Türkiye’de yeni yargılama olup Demirtaş’ın tekrar hüküm giydiğini ve yeni hükümden sonra AİHM’nin tekrar aynı yönde karar veremediğini hatırlattı.