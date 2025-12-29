Elektrikli araç yavaşlıyor, batarya piyasası frene basıyor

Dünya genelinde elektrikli araç ve enerji depolama pazarının merkezinde yer alan Çin’den dikkat çekici bir uyarı geldi. Çin Binek Araç Birliği (CPCA) Genel Sekreteri Cui Dongshu, iç pazarda elektrikli araç satışlarının yavaşlaması ve batarya ihracatındaki ivme kaybı nedeniyle lityum bataryalara olan talebin 2026’nın başında ciddi şekilde düşebileceğini açıkladı.

Cui, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2026’ya baktığımızda, yeni enerji bataryalarına olan talep bu yılın sonundan itibaren keskin biçimde düşecek. Bu nedenle batarya üreticilerinin dalgalanmalara karşı üretimi kısmaları ve bir süre dinlenmeleri gerekecek” ifadelerini kullandı.

Küresel liderlik risk altında

Reuters’ın aktardığına göre Çin, batarya teknolojilerinin üretimi ve ihracatında küresel lider konumda bulunuyor. Elektrikli araçlardan enerji şebekelerine kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan lityum bataryalara yönelik küresel talep artışı, bugüne kadar Çinli üreticilerin en büyük avantajı olmuştu.

Ancak iç pazarda beklenen daralma ve dış talepteki yavaşlama, bu avantajın zayıflamaya başladığını gösteriyor.

Dev üreticiler olumsuz etkilenebilir

Talepte yaşanması beklenen sert düşüşün, Contemporary Amperex Technology Ltd (CATL) ve EVE Energy gibi sektörün önde gelen batarya üreticilerini olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Cui Dongshu’ya göre, otomobil alımlarına yönelik vergi teşviklerinin kademeli olarak kaldırılması, çevreci binek araç satışlarını doğrudan etkileyecek. Bu kapsamda, yeni enerji araçlarının satışlarının dördüncü çeyreğe kıyasla 2026’nın başında en az yüzde 30 düşmesi öngörülüyor.

Ticari elektrikli araçlarda da sert fren

Sadece bireysel araçlar değil, ticari amaçlı elektrikli araç satışları da risk altında. Cui, alıcıların sübvansiyonlar ve vergi indirimlerinden yararlanmak için alımlarını yıl sonuna çektiğini belirterek, bu nedenle 2026’nın başında ticari elektrikli araç satışlarında “kesinlikle sert bir düşüş” yaşanacağını ifade etti.

İç talep açığı ihracatla kapanmayabilir

Cui’ye göre, iç pazarda oluşacak talep kaybının ihracatla telafi edilmesi de zor görünüyor. Çin’in en büyük denizaşırı pazarı olan Avrupa Birliği’ne lityum batarya ihracatı, 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 4 artarken; ABD’ye yapılan ihracat yüzde 9,5 geriledi.

ABD’de yapay zeka yatırımlarının tetiklediği enerji depolama ihtiyacına rağmen, bu talebin Çin menşeli bataryalara güçlü bir şekilde yansımadığına dikkat çekiliyor. Bu tablo, küresel batarya pazarında 2026’ya girerken daha zorlu bir dönemin habercisi olarak yorumlanıyor.