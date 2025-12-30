  • İSTANBUL
İki Rus devinden flaş Türkiye kararı! Resmen başlatıyorlar

Rusya'nın önde gelen iki turizm şirketinden Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir hamle geldi. Rus devleri İzmir'e direkt uçuşlu turlar başlatıyor.

Ege’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan İzmir, 2026 yaz sezonunda yeniden direkt uçuşlarla uluslararası pazarda öne çıkıyor. Rusya pazarında faaliyet gösteren iki büyük tur operatörü Anex ve Intourist, 2026 yazında İzmir’e yönelik uçuş ve paket tur programlarını satışa açtı.

ATOR Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, uçuş programı 20 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Moskova-İzmir hattında direkt seferler, Pegasus Airlines tarafından her gün gerçekleştirilecek.

 

İzmir, Ege kıyılarının ana giriş noktası olacak

Direkt uçuşların başlamasıyla birlikte İzmir Havalimanı, Kuşadası, Çeşme ve Didim gibi Ege’nin önde gelen tatil merkezleri için önemli bir giriş kapısı hâline gelecek. Tur operatörleri bu sayede transfer sürelerini önemli ölçüde kısaltmayı hedefliyor.

 

İzmir’de 2026 yazı için erken rezervasyon dönemi

Anex ve Intourist, 2026 yaz sezonu için İzmir paket turlarını satışa açarken, erken rezervasyon kampanyaları da devreye alındı. Intourist tarafından paylaşılan bilgilere göre, erken rezervasyon kapsamında yüzde 20 ön ödeme ile rezervasyon yapılabiliyor. Tur operatörünün İzmir ve çevresindeki otel portföyünde 40’tan fazla tesis bulunuyor.

 

Paket tur fiyatları

Anex verilerine göre, Moskova çıkışlı, direkt uçuşlu ve iki yetişkin için 7 gecelik İzmir paket turlarında başlangıç fiyatları şu seviyelerde:

3 yıldızlı oteller: 93 bin ruble

4 yıldızlı oteller: 106 bin ruble

5 yıldızlı oteller: 123 bin ruble

