  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

En sevdiği kelime dünyayı altüst etti: Küresel Ticarete Trump hançeri!

Yılmaz, işsizlik oranının 31 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğine dikkati çekti İşsizlik hedefine ulaşacağız

Grev günlerinde Phuket kaçamağı! İşçilere cefa, CHP'li başkana sefa

Türkiye'de 'çete' pandemisi! İstanbul’daki çifte infazın talimatı İtalya’daki Barış Boyun'dan geldi!

Batı’nın 'medeniyet' masalı çöktü: Avustralya’da Müslümanlara yönelik ırkçı vahşet

Netflix ve Tesla’dan sonra NASA’nın 4 güvenlik zafiyeti buldu NASA'nın açığını Denizli'den yakaladı

İstanbul'da iki tanker acil durum çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova şehitleri için taziye mesajı

Son dakika! CHP'nin kongre davasında sıcak gelişme: Süreç sil baştan!

İran ekonomisinde tarihi çöküş! Halk sokağa döküldü
Gündem Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemişti... Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi bitti!
Gündem

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemişti... Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi bitti!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Etkin pişmanlıktan yararlanmak istemişti... Mehmet Akif Ersoy'un ifade işlemi bitti!

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ifade vermek üzere bulunduğu cezaevinden adliyeye getirildi. Ersoy, ifadesi alındıktan sonra yeniden cezaevine gönderildi. Ersoy'un etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulunduğu öğrenildi. Ek ifade verme işlemi 3 saat sürdü.

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca medyaya yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebinde bulundu.

Ersoy savcılığa ifade vermek üzere cezaevinden İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Mehmet Akif Ersoy'un yaklaşık 3 saat süren savcılık ifadesi bitti.

 

Mehmet Akif Ersoy, 9 Aralık günü uyuşturucu madde satın almak, kullanmak ve bulundurmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak suçlamasıyla gün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

10 Aralık günü Mehmet Akif Ersoy ve beraberindeki 3 şüpheli "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından tutuklanmıştı.

Ersoy'un tutuklanmasıyla birlikte soruşturma çok yönlü olarak devam ederek tanıklar dinlendi, gözaltına alınanlar ve tutuklanan isimler oldu.

Son olarak sosyal medya fenomeni Taner Çağlı ve Habertürk TV eski Genel Yayın Yönetmeni Veyis Ateş tutuklanmıştı.

İstiklal Şairi’ne 89. yılda vefa! Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
İstiklal Şairi’ne 89. yılda vefa! Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

Aktüel

İstiklal Şairi’ne 89. yılda vefa! Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

İsim benzerliği Mehmet Akif Ersoy’un hatırasına zarar verdi
İsim benzerliği Mehmet Akif Ersoy’un hatırasına zarar verdi

Gündem

İsim benzerliği Mehmet Akif Ersoy’un hatırasına zarar verdi

CHP iktidarının Mehmet Akif Ersoy'un cenazesine yaptığı büyük ayıp
CHP iktidarının Mehmet Akif Ersoy'un cenazesine yaptığı büyük ayıp

Aktüel

CHP iktidarının Mehmet Akif Ersoy'un cenazesine yaptığı büyük ayıp

Taner Çağlı'nın ifadesi ortaya çıktı! Rezalet: Mehmet Akif beni dörtlü ilişkiye davet etti!
Taner Çağlı'nın ifadesi ortaya çıktı! Rezalet: Mehmet Akif beni dörtlü ilişkiye davet etti!

Gündem

Taner Çağlı'nın ifadesi ortaya çıktı! Rezalet: Mehmet Akif beni dörtlü ilişkiye davet etti!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23