  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye'de 'çete' pandemisi! İstanbul’daki çifte infazın talimatı İtalya’daki Barış Boyun'dan geldi!

Batı’nın 'medeniyet' masalı çöktü: Avustralya’da Müslümanlara yönelik ırkçı vahşet

Netflix ve Tesla’dan sonra NASA’nın 4 güvenlik zafiyeti buldu NASA'nın açığını Denizli'den yakaladı

İstanbul'da iki tanker acil durum çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yalova şehitleri için taziye mesajı

Son dakika! CHP'nin kongre davasında sıcak gelişme: Süreç sil baştan!

İran ekonomisinde tarihi çöküş! Halk sokağa döküldü

Öcalan'dan sürenin dolmasına 1 gün kala SDG’ye çağrı: Anlaşmaya uyun!

Türkiye’nin 2025 yılı deprem analizi: 53 bin 262 depremle saatte 6 kez sarsıldık

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki idari soruşturma tamamlandı! Öğrencilerin disiplin cezaları belli oldu
Gündem "Bu gurur Türk milletinin" diyen Bakan Kacır: Milli jet Avrupa ülkesine ihraç ediliyor
Gündem

"Bu gurur Türk milletinin" diyen Bakan Kacır: Milli jet Avrupa ülkesine ihraç ediliyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
"Bu gurur Türk milletinin" diyen Bakan Kacır: Milli jet Avrupa ülkesine ihraç ediliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Milli jet uçağımız HÜRJET İspanya'ya ihraç ediliyor." dedi. Paylaşımının devamında Kacır, "Bu gurur Türk milletinin" diye yazdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli jet uçağımız HÜRJET İspanya'ya ihraç ediliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürdüğümüz Millî Teknoloji Hamlesi ile Türk mühendisliğinin imzası gökyüzüne atılıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) mühendislerini, teknisyenlerini, tüm çalışan ve yöneticilerini; bu tarihi başarıda katkısı olan herkesi yürekten kutluyorum. Bu gurur Türk milletinin" ifadelerine yer verdi. 

İşte o paylaşım:

Milli ve yerli sistem ile dalgalara gem vurulacak
Milli ve yerli sistem ile dalgalara gem vurulacak

Teknoloji

Milli ve yerli sistem ile dalgalara gem vurulacak

'Milli piyango, at yarışı ve iddaa rezaletine dur deyin! bu bir sosyal afettir'
'Milli piyango, at yarışı ve iddaa rezaletine dur deyin! bu bir sosyal afettir'

Aktüel

'Milli piyango, at yarışı ve iddaa rezaletine dur deyin! bu bir sosyal afettir'

Sultan Abdülhamid "Yerli ve Milli " Değil miydi?
Sultan Abdülhamid "Yerli ve Milli " Değil miydi?

Aktüel

Sultan Abdülhamid "Yerli ve Milli " Değil miydi?

Milli Gazete’ye neler oluyor? CHP ile oturup kalka Atatürkçü oldular
Milli Gazete’ye neler oluyor? CHP ile oturup kalka Atatürkçü oldular

Medya

Milli Gazete’ye neler oluyor? CHP ile oturup kalka Atatürkçü oldular

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23