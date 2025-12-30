Fitneci Yahudiler boş durmuyor! İsrail’den Dürzilere özel hastane

TAHSİN HAN

Gazze’de yaklaşık 80 bin kişiyi katledip yüzbinlerce Filistinliyi de yaralayan soykırımcı İsrail, Suriye topraklarında, Dürziler üzerindeki etkisini artırmak için hastane inşa etme kararı aldı.

Yahudi Maariv sitesinin haberine göre, İsrail yönetimi sınırın Suriye tarafına işgal edilen bölgeye Dürziler için hastane inşaa edecek. “İsrail, Erdoğan ve Şara’ya bir mesaj gönderiyor: Sınırın karşısına hastane inşa ediliyor” başlığıyla verilen haberde, şu iadeler kullanıldı: “İsrail, Suriye’nin güneyinde 250 yataklı bir Dürzi hastanesinin kurulmasını teşvik ederken, Lübnan’dan ambulansların transferini, Golan Tepeleri yakınlarındaki altyapı çalışmalarını ve Hermon bölgesinde ek tıbbi tesisler planlamasını hayata geçiriyor.”

Projeye dahil olan kaynaklara göre, hastane yaklaşık 250 yatak kapasitesine sahip olacak ve tahmini maliyeti yaklaşık 3 milyon dolar olacak. Hastanenin amacı, Suriye’nin güneyindeki Süveyda ve Dürzi topluluklarının sakinlerine tıbbi bakım sağlamak.

İSRAİL ORDUSU ŞUAN BİLE DÜRZİLERİ TEDAVİ EDİYOR

Maariv’in edindiği bilgiye göre, İsrail, Suriye’nin güneyindeki Khader bölgesinde, Daraa’daki Dürzi sakinleri de dahil olmak üzere bölge sakinlerinin yararına ikinci bir sağlık tesisi kurma olasılığını inceliyor. İsrail şu anda Ordu Tıp Birliği’nin himayesinde, bölge sakinlerine tıbbi yardım sağlayan bir klinik işletiyor.

PARASI AVRUPA’DAN GELECEK

Haberde ayrıca, son zamanlarda, bölge sakinlerine sağlanan tıbbi yardımın genişletilmesi ihtiyacınin ortaya çıktığı ve bir Avrupa yardım kuruluşunun (Dürzi ve Yahudi kaynaklı), İsrail’e, Dürziler için tedavi odaları, görüntüleme cihazları ve ameliyathane içeren bir uzman kliniğin kurulması tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.

Avrupa’dan direkt gelecek yardımlarla kurulacak olan hastanenin doktorlarının da Avrupalı olacağı iddia edildi. Aslında hastane çalışanlarının Avrupalı yahudi ya da Dürzilerden oluşacağı ifade edilirken bu tesisin İsrail’le paralel ve koordineli olarak faaliyet göstereceği ifade edildi.

DÜRZİ ŞEYHİ İLE ORTAK ÇALIŞIYORUZ

Haberde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), tıbbi yardım ve halkı destekleyen faaliyetlerin bölgesel istikrara katkıda bulunabileceğine dikkat çekilirken aslında İsrail’in Dürzileri kendi çıkarları için kullanma faliyetlerine ise değinilmedi. Projenin yöneticisi Likud milletvekili Afif Abed, Maariv’e detayları doğrulayarak şunları söyledi: “Projeye Şeyh Tarif ile birlikte ben öncülük ediyoruz. Başbakan Benjamin Netanyahu’dan da onay aldım” dedi.