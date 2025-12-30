Suudi Arabistan 24 saatlik ültimatom vermişti! BAE'den yanıt: Umman'dan,  Yemen'de sükunet çağrısı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, "BAE, ülkeyi Yemenli taraflar arasındaki gerilimlere dahil etmeye yönelik her türlü girişimi kategorik olarak reddetmekte; Suudi Arabistan Krallığı'nın güvenliğini zayıflatacak ya da sınırlarını hedef alacak askeri operasyonlar yürütmeleri için herhangi bir Yemenli tarafa baskı uyguladığı veya talimat verdiği yönündeki iddiaları kınamaktadır" açıklamasını yaptı.BAE Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki son gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı.

Yemen'deki son gelişmeler üzerine Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında gerilim tırmandı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BAE, Suudi Arabistan Krallığı tarafından yayımlanan ve Yemen'deki gelişmeler bağlamında BAE'nin rolüne ilişkin yanlışlıklar içeren açıklamadan duyduğu endişeyi ifade etmektedir. BAE, ülkeyi Yemenli taraflar arasındaki gerilimlere dahil etmeye yönelik her türlü girişimi kategorik olarak reddetmekte; Suudi Arabistan Krallığı'nın güvenliğini zayıflatacak ya da sınırlarını hedef alacak askeri operasyonlar yürütmeleri için herhangi bir Yemenli tarafa baskı uyguladığı veya talimat verdiği yönündeki iddiaları kınamaktadır.

BAE, Suudi Arabistan Krallığı'nın güvenliği ve istikrarına olan sarsılmaz bağlılığını, Krallığın egemenliğine ve ulusal güvenliğine tam saygısını ve Krallığın ya da daha geniş bölgenin güvenliğini tehdit edebilecek her türlü eylemi reddettiğini bir kez daha teyit etmektedir. BAE, iki ülke arasındaki kardeşçe ve tarihsel ilişkilerin bölgesel istikrarın köşe taşlarından birini oluşturduğuna inanmaktadır ve Krallık ile tam koordinasyonunu yeniden vurgulamaktadır. BAE ayrıca, Hadramut ve El-Mahre vilayetlerindeki gelişmelerin başlangıcından bu yana tutumunun, durumu kontrol altına almaya, gerilimi azaltma çabalarını desteklemeye ve güvenlik ile istikrarın korunmasına ve sivillerin korunmasına katkı sağlayacak anlayışları teşvik etmeye odaklandığını, bunun ise kardeş Suudi Arabistan Krallığı ile tam koordinasyon içinde yapıldığını vurgulamaktadır.

"Bakanlık söz konusu sevkiyatın herhangi bir silah içermediğini teyit etmektedir"

Koalisyon Güçleri askeri sözcüsü tarafından Mukalla Limanı'ndaki askeri operasyon hakkında yayımlanan açıklamaya ilişkin, Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki çatışmayı körüklediği yönündeki iddiaları kategorik olarak reddettiğini teyit etmekte ve söz konusu açıklamanın Koalisyon üyesi devletlerle istişare edilmeden yayımlandığını belirtmektedir. Bakanlık, söz konusu sevkiyatın herhangi bir silah içermediğini ve boşaltılan araçların herhangi bir Yemenli tarafa yönelik olmadığını, Yemen'de görev yapan BAE güçleri tarafından kullanılmak üzere gönderildiğini teyit etmektedir. Bakanlık, bu konudaki iddiaların sevkiyatın niteliğini veya amacını yansıtmadığını vurgulamakta, ayrıca bu araçlara ilişkin BAE ile Suudi Arabistan arasında üst düzey koordinasyon bulunduğunu ve araçların limandan çıkarılmayacağına dair bir mutabakata varıldığını belirtmektedir. Buna rağmen, BAE Mukalla Limanı'ndaki araçların hedef alınmasını şaşkınlıkla karşılamaktadır.

"Bakanlık, BAE'nin Yemen'deki varlığının meşru Yemen hükümetinin talebi üzerine olduğunu vurgulamaktadır"

Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin Yemen'deki varlığının meşru Yemen hükümetinin talebi üzerine ve Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu çerçevesinde, meşruiyetin yeniden tesis edilmesini desteklemek ve terörle mücadele etmek amacıyla, Yemen Cumhuriyeti'nin egemenliğine tam saygı gösterilerek gerçekleştiğini vurgulamaktadır.

BAE, Koalisyon operasyonlarının başlatılmasından bu yana önemli fedakarlıklar yapmış ve çeşitli aşamalarda kardeş Yemen halkıyla dayanışma içinde olmuştur. Bakanlık bu gelişmelerin, özellikle El Kaide, Husiler ve Müslüman Kardeşler dahil olmak üzere terörist grupların oluşturduğu güvenlik tehditlerinin sürdüğü bir ortamda; terörizm ve aşırıcılıkla mücadeleyi ve gerilimin azaltılması ile istikrara yönelik fırsatların güçlendirilmesini amaçlayan uluslararası çabalar çerçevesinde, en üst düzeyde koordinasyon, itidal ve hikmet gerektiren bir dönemde, bu meselenin ve olası yansımalarının nasıl ele alındığına dair meşru sorular doğurduğunu kaydetmektedir.Dışişleri Bakanlığı, son gelişmelerin ele alınmasının güvenlik ve istikrarı koruyacak, ortak çıkarları güvence altına alacak ve siyasi süreci desteklemeye ve Yemen'deki krize son vermeye katkıda bulunacak şekilde, doğrulanmış gerçeklere ve ilgili taraflar arasındaki mevcut koordinasyona dayalı olarak, sorumlu bir şekilde ve tırmanmayı önleyecek şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini teyit etmektedir."

Umman, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) de gerilim yaşadığı Yemen'de taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulundu.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, " Yemen'deki tarafları ülkenin güvenliği ve çıkarları ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğine hizmet edecek şekilde diyalog yoluyla tüm sorunları ele alma ve arzu edilen kardeşçe uzlaşıya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ülkede gerilimi düşürecek çaba ve tutumlara desteğin vurgulandığı açıklamada, Yemen'in egemenliği, güvenliği, istikrarının önemi vurgulanarak, halk iradesine saygı duyulması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Yemen'de herkes için barış ve uyumu sağlayacak siyasi çözümlere ulaşmanın kaçınılmaz olduğu vurgulandı.