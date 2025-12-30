Almanya’da film gibi banka soygunu: 30 milyon Euro ile Türklerin altınları da buhar oldu!

  • İSTANBUL
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Gelsenkirchen kentinde Noel tatilini fırsat bilen hırsızların duvarlarını delerek girdikleri bankadan en az 30 milyon euro çaldıkları ve 3 bin 200 kişisel kasa yı da soydukları ortaya çıktı. Soyulan kasalardan bazılarının Türklere ait olduğu da öğrenildi.

Almanya’da 5 günlük Noel tatilini fırsat bilen hırsızların filmleri aratmayan soygunun bilançosu ortaya çıktı. Alman medyasında yer alan haberlerde, soruşturmanın ilk aşamasında elde edilen bilgilere göre hırsızların bankadan en az 30 milyon euro çaldıklarının tespit edildiği belirtildi. Ancak hırsızların banka müşterilerinin altın ve mücevherlerini sakladıkları kişisel kasaları da açtıkları için zararın daha da büyük olabileceği ifade edildi. Bankada 2 bin 500 müşteriye ait 3 bin 200 kişisel kasa da soyuldu.

Yürütülen soruşturmada hırsızlıkla ilgili ilk ipuçları da ortaya çıktı. Buna göre; görgü tanıkları 27 Aralık Cumartesi gecesi bankanın bitişiğindeki otoparkın merdiven boşluğunda büyük çantalar taşıyan birkaç adam gördüklerine dair bilgi verdi. Bunun üzerine otoparkın güvenlik kamerasını inceleyen polis, "Görüntülerde Pazartesi sabahı erken saatlerde otoparktan ayrılan siyah, Audi marka spor araç görülüyor. Araçta maskeli failler de bulunuyor ve bunlardan biri çıkış bariyerini çalıştırıyor. Aracın plakası daha önce Hannover'de çalınmıştı" açıklamasında bulundu. İlk tespitlere göre ayrıca, hırsızlar bankanın kasa bölümüne girmek için 350 milimetrelik bir matkap ucu kullandı.

EN AZ TÜRK AİLE DE SOYULDU

Hırsızlık olayının duyulmasının ardından pazartesi sabahı banka önünde toplanan yüzlerce müşteri ise belirsizlik ve kayıpları nedeniyle endişe içinde bekleyişlerini sürdürüyor. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı banka önünden ayrılmayan müşteriler şubenin bugün açılacağı ve kendilerine bilgi verileceği umudunu kaybederek tepki gösterdi. Banka önünde toplanan 200 kişi "İçeri girmek istiyoruz, içeri girmek istiyoruz!" diye slogan atarken, polis ve banka görevlileri ile karşı karşıya geldi. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği banka önünde polis güvenlik önlemleri aldı.
Bankanın müşterileri arasında çok sayıda Türk de bulunuyor. Alman medyasına konuşan bir Türk müşteri, "İçinde 100 bin euro değerinde nakit ve altın bulunan büyük bir kasanın sahibiyim. Bu birikimlerim Türkler arasında bir gelenek ve çocuklarımızın düğünleri için tasarruflarımız" diye konuştu.
Alman medyası, bankada kasası ve hesabı olan Türklerin sayısının 100’den fazla olduğunu duyurdu.

SOYGUN NASIL GERÇEKLEŞTİ

Gelsenkirchen şehrindeki Sparkasse isimli banka Noel tatili sırasında soyuldu. Polise göre; hırsızlar, bir otoparkın alt katındaki tüneli kullanarak tasarruf bankasının bodrum katına kadar ulaşmış, ardından da matkapla duvarları delmişti. Kasaların olduğu bölüme ulaşan kimliği belirsiz hırsızlar, kişisel eşyaların ve birikimlerin de saklandığı kasaları açarak, çaldıkları paralarla kaçmıştı. Profesyonel oldukları belirtilen hırsızların bankanın kasasına ulaşırken duvar delme işlemi sırasında ortaya çıkan ısının ve tozun yangın alarmını tetikleyebileceğini düşünerek su püskürtme işlemi yaptığı ortaya çıkmıştı.


Gelsenkirchen Polisi, hırsızların teknik bilgilere sahip olduklarını varsaydıklarını, kullanılan matkap ucunun bir nalburdan alınabilecek türden olmadığını, hırsızlığın Noel tatiline denk getirilmesinin de planlı bir soyguna işaret ettiğini belirtmişti. Almanya’da 24-25-26 Aralık günleri bankalar başta olmak üzere resmi daireler Noel arifesi ve bayramı nedeniyle kapalıydı. 27 ve 28 Aralık tarihleri de hafta sonuna denk geldiği için Noel tatili 5 günü çıkmıştı.

