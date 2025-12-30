‘Bizden değil bu ahlaksız’ demişti! Tesettür rahatsızı Gülben’den Destici’ye racon: Ben kin tutmam avukat tutarım!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin, Adıyaman’daki bir etkinlikte kaydedilen rezil görüntüler üzerine tepki gösterdiği Gülben Ergen, sosyal medya üzerinden sert bir açıklama Destici’ye cevap verdi.

Ergen, şu ifadeleri kullandı: "Destici unutma ben kin tutmuyorum. Avukat tutuyorum. Senin üç beş alkış için, hayatını çocuklara ve kadınlara adayan bana yaptığın çirkin iftiraların ve ötekileştiren üslubun için ikisini de tutacağım. Seni savcılık makamına şikayet ettim. Savunmanı devletin savcılarına yapacaksın. Seni dava da edeceğim. Kazanacağım tazminatla yeni bir anaokulu açacağım. Adıyaman halkından da, benden de özür dileyeceksin! Sen hayatında hiç anaokulu açtın mı? Ben 60 tane açtım. Sen Rojin’in annesini babasını ziyaret edip, davanın seyrini takip ettin mi? Sen Ahmet Minguzi’nin acılı annesiyle beton üstünde eylem yapıp, infaz yasasına başkaldırıp, haksızlık karşısında haykırdın mı? Sen Narin davasını bizzat takip edip, mahkemesine katılıp, adalet arayışında oldun mu? Sen Sıla Bebeğin ölümünden haberdar mısın?"

DESTİCİ NE SÖYLEMİŞTİ?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Adıyaman'daki okul açılışında çekilen halayda elini tutmak isteyen kişinin başörtülü olduğunu görünce elini kaçıran Ergen'i “Vatandaşlarla halay çeken Ergen, yanındaki kişinin tesettürlü olduğunu görünce elini bıraktı. Tesettürlü kadın elini tekrar tutmaya çalışıyor, o elini tekrar itiyor. Ama öbür tarafta açık olan kadının elini tutuyor. Bunlar bizden değil. Daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekirdi" demişti.