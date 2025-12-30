  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

TUSAŞ çalışanına lisans ve doktora yolu açıldı

Taner Çağlı'nın ifadesi ortaya çıktı! Rezalet: Mehmet Akif beni dörtlü ilişkiye davet etti!

İşte Yılmaz Büyükerşen’in ardından bıraktığı eser: ‘Bizim okulda başörtüyü sadece hademeler takar’

İran, Kanada Donanması’nı terör örgütü ilan etti

Alayı birbirine düştü! CHP'liler toplantı yapmayı bile beceremedi

Mehmet Akif Ersoy’dan etkin pişmanlık talebi

Dünya Balkın'ı konuşacak: Havada patlıyor füzelerin aklını allak bullak ediyor

Türkiye’nin hamleleri bölgedeki güç dengesini yeniden gündeme getirdi Atina Tel Aviv hattı tutuştu

Oreşnik, Belarus’ta muharebe görevine başladı Avrupa'ya gözdağı

McDonald's barış teorisi çökerken Türkiye hiper harp çağını başlatıyor
İSLAM Alman Prinz, İslamla şereflendi
İSLAM

Alman Prinz, İslamla şereflendi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Alman Prinz, İslamla şereflendi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaşanan Alman vatandaşı, uzun süredir yaptığı araştırmaların sonunda müslüman oldu.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaşayan Almanya vatandaşı Hans Joachim Prinz (66), uzun süre boyunca yaptığı araştırma ve incelemelerin ardından Müslüman olmaya karar verdi.

 

Hans Joachim Prinz, Seydikemer Müftülüğü'nde kelimeişehadet getirip Müslüman oldu. 'Hakan' ismini alan Prinz, "İslam dinini ve getirdiği huzuru, adalet ile hakikati çok seviyorum. Bu sevgi ve inanç, o kadar derin ki artık hayatımı bu inançla yaşamak ve son yolculuğuma da bir Müslüman olarak uğurlanmak istiyorum. İslami usullere göre defnedilmek istiyorum" dedi.

 

İlçe Müftüsü Selman Çolak ise Prinz'i kararından dolayı tebrik ederek, "Kardeşimizin hidayetine vesile olanlardan Allah razı olsun. Kendisine her konuda destek olmaya, dinimizin güzelliklerini öğrenmesi için elimizden geleni yapmaya hazırız. İslam, tüm insanlığa gönderilmiş bir rahmet dinidir. Yeni kardeşimize hoş geldin diyor, yolunun açık, imanının daim olmasını niyaz ediyoruz" diye konuştu.

Prinz'e İslami bilgileri içeren temel kaynaklar hediye edildi ve dualar okundu.

Şaban ayı ne zaman başlayacak 2026?
Şaban ayı ne zaman başlayacak 2026?

İSLAM

Şaban ayı ne zaman başlayacak 2026?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23