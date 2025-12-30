  • İSTANBUL
Bir tatil haberi de Mardin'den geldi

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Olumsuz hava koşullarının yaşandığı Mardin'de eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Mardin’de devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı 31 Aralık Çarşamba günü tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

 

Açıklamada, “Mardin genelinde devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Meteorolojik değerlendirmelere göre, yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının ilimiz genelinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Bu kapsamda, 31 Aralık Çarşamba günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

