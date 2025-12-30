  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Son dakika! CHP'nin kongre davasında sıcak gelişme: Süreç sil baştan!

İran ekonomisinde tarihi çöküş! Halk sokağa döküldü

Öcalan'dan sürenin dolmasına 1 gün kala SDG’ye çağrı: Anlaşmaya uyun!

Türkiye’nin 2025 yılı deprem analizi: 53 bin 262 depremle saatte 6 kez sarsıldık

İstanbul Erkek Lisesi'ndeki idari soruşturma tamamlandı! Öğrencilerin disiplin cezaları belli oldu

‘Bizden değil bu ahlaksız’ demişti! Tesettür rahatsızı Gülben’den Destici’ye racon: Ben kin tutmam avukat tutarım!

Yılbaşı saçmalığı yüzünden İstanbul’da 50 bin polis soğukta nöbet tutacak

Terörsüz Türkiye sürecini baltalamak için taşeronlar sahaya sürüldü! Tasmayı tutan eli iyi biliyoruz

Putin’in konutuna saldırı iddiası ortalığı karıştırdı! Zelenskiy'den jet yalanlama: Rusya katliam için bahane arıyor

‘Stepne’ kıymete bindi
Gündem Türkiye ve Suriye arasında yüksek askeri temas
Gündem

Türkiye ve Suriye arasında yüksek askeri temas

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türkiye ve Suriye arasında yüksek askeri temas

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san'ı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san ile görüştü.

 

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san'ı kabul etti.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı"

Suriye'deki Alevi provokasyonunda 4 kişi öldü, 108 kişi yaralandı
Suriye'deki Alevi provokasyonunda 4 kişi öldü, 108 kişi yaralandı

Dünya

Suriye'deki Alevi provokasyonunda 4 kişi öldü, 108 kişi yaralandı

Suriye para birimi nedir? Suriye yeni para birimi
Suriye para birimi nedir? Suriye yeni para birimi

Dünya

Suriye para birimi nedir? Suriye yeni para birimi

Netanyahu'nun ağzından barış kelimesi eksik olmuyor! Dikkat çeken Suriye açıklaması
Netanyahu'nun ağzından barış kelimesi eksik olmuyor! Dikkat çeken Suriye açıklaması

Dünya

Netanyahu'nun ağzından barış kelimesi eksik olmuyor! Dikkat çeken Suriye açıklaması

Esed'in artıklarına nefes aldırmak yok: Suriye ordusu Lazkiye ve Tartus'a konuşlandı
Esed'in artıklarına nefes aldırmak yok: Suriye ordusu Lazkiye ve Tartus'a konuşlandı

Dünya

Esed'in artıklarına nefes aldırmak yok: Suriye ordusu Lazkiye ve Tartus'a konuşlandı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23