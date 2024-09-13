Maymun iletişimi keşfedildi: İddialarına ilişkin ilk sözleri! Bilim dünyası karıştı, hayal etmemiştik dedirtti

Bilim insanları, sosyallikleriyle bilinen küçük maymunların, düşündüğümüzden daha karmaşık bir iletişim yöntemine sahip olabileceğini buldu. Dergide yayınlanan yeni araştırmaya göre "Bilim" Bu maymunlar, adı verilen özel sesli çağrıları kullanırlar. phi (phee) çağrıları, birbirlerini tanımlamak için isim kullandıklarını gösteriyor.

Bilim dünyası karıştı!

Keşif, marmosetleri insanlar, yunuslar ve fillerin yanı sıra isim kullanan az sayıdaki tür arasına koyuyor. Bilim insanları bu sonuca, marmosetlerin çiftler halinde ve bir bilgisayarla yaptıkları konuşma sırasındaki ses etkileşimlerini kaydederek ulaştılar. "Phee" çağrılarının yalnızca diğer marmosetlerle iletişimde kullanıldığını ve bireyler arasında farklılık gösterdiğini, bunların bir isim biçimi olarak hizmet ettiğini öne sürdüler.

Araştırmacılar makalede şöyle yazdı: "Marmosetlerin rakiplerini sesli olarak işaretlemek, kendilerine yapılan çağrıları olmayan çağrılardan ayırt etmek için çağrıları kullandıklarını ve arayanın kimliğine doğru şekilde yanıt verebildiklerini bulduk."

Ayrıca maymunların "phee" çağrısı doğrudan kendilerine yöneltildiğinde daha doğru tepki verdiklerini de buldular. Bu bulgu marmosetler arasındaki sosyal iletişimin karmaşıklığını vurgulamaktadır.

Araştırmanın ortak yazarı ve Safra Beyin Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olan David Omer, "Bu çağrılar, daha önce düşünüldüğü gibi, sadece kendini konumlandırmak için kullanılmıyor; marmosetler bu özel çağrıları belirli bireyleri işaretlemek ve onlara hitap etmek için kullanıyor" dedi.

Bilim adamları ayrıca, aile içindeki marmosetlerin, birey kan akrabası olmasa da aileyle birlikte yaşıyor olsa bile benzer ses ipuçlarını kullandıklarını da buldu. Bu onların bir tür lehçeye sahip olduklarını ve diğer grup üyelerinden ses işaretlerini öğrendiklerini gösteriyor.

"Aynı aile grubundaki maymunların, diğerlerini sesli olarak işaretlemek için benzer çağrılar kullandıkları ve başkalarının kimliğini kodlamak için benzer akustik özellikleri kullandıkları gözlemlendi. Araştırmacılar, "Genetik olarak ilgisiz bireyler arasında bile benzerlikler gözlemlendi, bu da ses öğreniminin bir aile grubunun yetişkin üyelerinde meydana gelebileceğini ima ediyor" diye yazdı.