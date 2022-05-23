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Korona Virüs Maymun çiçeği virüsü korona aşısının yan etkisi mi? Maymun çiçeği virüsü korona aşısından mı oldu?
Korona Virüs

Maymun çiçeği virüsü korona aşısının yan etkisi mi? Maymun çiçeği virüsü korona aşısından mı oldu?

Koronavirüs kabusu henüz bitmemişken tüm dünyayı şimdi de maymun çiçeği virüsü korkusu sardı. ABD, Kanada, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsrail'in ardından İsviçre de ilk vakalar görüldü. Türkiye’de dünyanın kabusu olan maymun çiçeği virüsü vakası görülmezken, vatandaşlar maymun çiçeği virüsü neden oldu, nasıl ortaya çıktı, nasıl bulaşır? sorularını sormaya başladı. Peki maymun çiçeği virüsü korona aşısının yan etkisi mi?

Yeniakit Publisher
2022-05-23 12:01:00 - 2022-05-23 12:04:33
Maymun çiçeği virüsü korona aşısının yan etkisi mi? Maymun çiçeği virüsü korona aşısından mı oldu?

Maymun çiçeği virüsü korona aşısından mı ortaya çıktı? İlk vakanın 7 Mayıs'ta görüldüğü İngiltere'nin ardından Maymun Çiçeği virüsü ABD, Kanada, İspanya, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsrail'in ardından İsviçre'de de görüldü. 

İngiltere'de 11 yeni vaka daha tespit edildi. Vaka sayısı 20'ye çıktı. İspanya'da da 14 yeni vakayla toplam sayı 21'i buldu.  Avrupa'da toplam vaka sayısı 100'ü aştı.

Maymun çiçeği virüsü korona aşısının yan etkisi mi? 

Abdurrahman Dilipak, Maymun Çiçeği virüsüne ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Dilipak, "Covid aşılarının yan etkilerini bu defa yeni bir pandemi gibi sunmaya çalışıyorlar" dedi.

Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü bulaşıcı mı? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler?
Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü bulaşıcı mı? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler?

Sağlık

Maymun çiçeği virüsü nedir? Maymun çiçeği virüsü bulaşıcı mı? Maymun çiçeği virüsü belirtileri neler?

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