Maymun çiçeği virüsü korona aşısının yan etkisi mi? Maymun çiçeği virüsü korona aşısından mı oldu?

Koronavirüs kabusu henüz bitmemişken tüm dünyayı şimdi de maymun çiçeği virüsü korkusu sardı. ABD, Kanada, Belçika, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Almanya, Avustralya, İsrail'in ardından İsviçre de ilk vakalar görüldü. Türkiye’de dünyanın kabusu olan maymun çiçeği virüsü vakası görülmezken, vatandaşlar maymun çiçeği virüsü neden oldu, nasıl ortaya çıktı, nasıl bulaşır? sorularını sormaya başladı. Peki maymun çiçeği virüsü korona aşısının yan etkisi mi?