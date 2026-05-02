  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CNN bombayı ortaya çıkardı: 16 askeri üs pert oldu İP’li vekilden mafya vari söylemler: Ataşe Kimberly Royston karşısında el pençe durmuştu... İran-ABD ve İsrail savaşında görüşmeler tıkandı: İçi vitamin dolu Antep fıstığı depolarda değer kazanıyor! Başıboş köpekler can yakmaya devam ediyor! 2 çocuk saldırıya uğradı! Bütün mikroplar ortaya çıkacak ve... Kokusu tadı farklı faydaları ise inanılmaz! Nörodejeneratif hastalıklar... Alzheimer ve benzeri hastalıklara umut ışığı Satışlar durdu Gaziantep'te depolar fıstık dolu Fıstığa savaş darbesi Yakıt fiyatları iki katına çıktı: Havayolu devi iflas etti Aman çok dikkat edin! Gıdaları bu şekilde çözdürüyorsanız tehlike büyük
Kadın - Aile
12
Yeniakit Publisher
Güçlü bir kaynak! Omega-3 deposu: Kalpten cilde şifa kaynağı... Pazarda demeti 40 lira
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Güçlü bir kaynak! Omega-3 deposu: Kalpten cilde şifa kaynağı... Pazarda demeti 40 lira

Kalpten cilde şifa kaynağı olan bu besin şimdi çok tercih edilen gıdalar arasında...

#1
Tezgâhlarda sıkça karşımıza çıkan semizotu, barındırdığı omega-3 yağ asitleri sayesinde en besleyici yeşillikler arasında gösteriliyor. Uzmanlar, düzenli tüketildiğinde bu bitkinin kalp sağlığından bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda vücuda katkı sağladığını belirtiyor.

#2
Yaz aylarında pazarlarda bolca bulunan semizotu, çoğu zaman sadece ferahlatıcı bir salata malzemesi olarak değerlendiriliyor. Ancak bu sade görünümlü bitki, aslında oldukça zengin bir besin içeriğine sahip.

#3
Bitkisel omega-3 bakımından güçlü bir kaynak olan semizotu; düşük kalorili yapısı, vitamin ve mineral açısından zengin içeriğiyle dengeli beslenmenin önemli bir parçası haline geliyor.

#4
İçeriğindeki omega-3 yağ asitleri sayesinde kolesterol seviyelerinin dengelenmesine katkıda bulunan semizotu, kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu bir rol üstlenebiliyor.

#5
C vitamini ve antioksidan yönünden zengin olan bu yeşillik, serbest radikallerle savaşarak bağışıklık sistemini destekliyor.

#6
Düşük glisemik indeksi sayesinde semizotu, kan şekeri seviyelerinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir. Bu özelliğiyle özellikle insülin direnci olan bireyler için önerilen besinler arasında yer alıyor.

#7
Yüksek lif içeriğiyle bağırsak hareketlerini destekleyen semizotu, sindirimi kolaylaştırıyor ve kabızlık gibi sorunların önüne geçilmesine yardımcı oluyor.

#8
Düşük kalorili olmasının yanı sıra uzun süre tokluk hissi sağlaması, semizotunu diyet yapanlar için cazip bir seçenek haline getiriyor.

#9
Kalsiyum, magnezyum ve potasyum bakımından zengin olan semizotu, hem kemiklerin güçlenmesine hem de kasların sağlıklı çalışmasına katkıda bulunuyor.

#10
İçerdiği vitaminler ve antioksidanlar sayesinde hücre yenilenmesini destekleyen semizotu, daha sağlıklı bir cilt görünümüne yardımcı olabilir

#11
Yüksek su oranı sayesinde sıcak havalarda vücudu serinleten semizotu, aynı zamanda sıvı dengesinin korunmasına katkı sağlar. Uzmanlar, tüm bu faydalarına rağmen semizotunun ölçülü tüketilmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle oksalat içeriği nedeniyle böbrek taşı riski taşıyan kişilerin dikkatli olması öneriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakanlık Hasbi Dede'ye verilen cezaya karşı harekete geçti
Gündem

Bakanlık Hasbi Dede'ye verilen cezaya karşı harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye verilen cezaya itiraz edecek.

Mühimmat imhasında facia! İran'da patlamamış mühimmatlar infilak etti: 14 ölü!
Gündem

Mühimmat imhasında facia! İran'da patlamamış mühimmatlar infilak etti: 14 ölü!

İran’da, bölgedeki savaşın yıkıcı izlerini silmeye çalışan askeri birliklerden acı haber geldi. ABD ve İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar..
Yılmaz Özdil isyan etti: CHP bu pespaye görüntülerle karalanıyor!
Gündem

Yılmaz Özdil isyan etti: CHP bu pespaye görüntülerle karalanıyor!

CHP’nin skandalları isyan ettiriyor. Atadan babadan CHP’li Gazeteci Yazar Yılmaz Özdil de CHP’li yönetici ve belediye başkanlarının neden ol..
Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu
Yerel

Tüyler ürperten olay! Kafatası başka şehirde bulundu

Burdur’da geçtiğimiz mart ayında bulunan insan kafatasının, 17 Ekim 2015’te Isparta’da gizemli bir şekilde kaybolan 32 yaşındaki Mehmet Çeti..
Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da! İşte Türkiye’ye getirilen yabancı ülke vatandaşları! Kim hangi ülkeden
Gündem

Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'da! İşte Türkiye’ye getirilen yabancı ülke vatandaşları! Kim hangi ülkeden

İşte Girit'ten İstanbul'a getirilen Sumud Filosu aktivistleri arasında yer alan yabancı ülke vatandaşları...
Gurbetçiye sahip çıkmamız rahatsız ediyor
Gündem

Gurbetçiye sahip çıkmamız rahatsız ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız her daim vatandaşına sahip çıktı. Bu polemikleri yürütenlerin derdinin ne ol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23