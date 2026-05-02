Türkiye ekonomide zirveye yerleşti: Müslüman ülkeler arasında liderlik koltuğunda

IMF’nin nisan ayında yayımladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporuna göre, Türkiye’nin GSYH’sinin bu yıl 1,64 trilyon dolar seviyesine ulaşacağı öngörülüyor. Bu rakamla Türkiye, uzun süredir zirvede yer alan Endonezya’yı ve enerji devi Suudi Arabistan’ı geride bırakarak liderliğe yerleşti.

Söz konusu grupta trilyon dolar bandını aşabilen yalnızca üç ülke bulunuyor:

Ülke GSYH (Milyar Dolar) TÜRKİYE 1.640 Endonezya 1.539 Suudi Arabistan 1.389

Listenin devamında Birleşik Arap Emirlikleri (622 milyar dolar), Malezya (516 milyar dolar) ve Bangladeş (511 milyar dolar) gibi ülkeler yer alıyor.

Çeşitlendirilmiş ekonomi avantajı

Analistler, Türkiye’nin bu sıçramasının arkasında yatan temel nedenleri; imalat sanayisindeki genişleme, turizmdeki güçlü toparlanma ve ihracat artışları olarak sıralıyor. Diğer büyük ekonomilerin büyük ölçüde ham madde ve enerji ihracatına dayalı bir yapı sergilediğine dikkat çeken uzmanlar, Türkiye’nin sanayi ve hizmet sektörleriyle çeşitlendirilmiş ekonomik yapısının bu büyümeyi daha sürdürülebilir kıldığını vurguluyor.

Büyüme tahminleri güncellendi

IMF, ocak ayında Türkiye ekonomisi için 2026 yılında %4,2 büyüme öngörüsünde bulunmuştu. Ancak küresel enerji maliyetlerindeki artış ve ekonomik faaliyetlerdeki değişimler göz önüne alınarak, nisan ayı raporunda reel büyüme tahmini %3,4 olarak revize edildi. Bu revizeye rağmen Türkiye, nominal büyüklük bazında bölgesel ve küresel liderliğini pekiştirmeye devam ediyor.