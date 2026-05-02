Gençlere 'çalışmayın, yatın' diyen sosyal medyadaki dolaylı propaganda!

Çin istihbaratı, gençler arasında yaygınlaşan çalışmayıp “yatış” (tang ping) eğiliminin arkasında dış güçlerin propaganda faaliyetleri olduğunu belirtti.

Çin istihbarat kurumları, “dış düşman güçler” olarak nitelediği unsurları, gençler arasında artan memnuniyetsizlik ve uzun çalışma saatlerine karşı yükselen tepkinin arkasında olmakla suçladı. Söz konusu çalışma temposu, kariyer inşası ve ekonominin sürdürülmesi için gerekli görülüyor.

Pekin’deki istihbarat kurumu olan Devlet Güvenlik Bakanlığı, bu hafta yaptığı açıklamada, yabancı aktörlerin internet üzerinden çalışma karşıtı propaganda yayarak “Çinli gençlerin zihinlerini aşındırmaya” çalıştığını belirtti. Açıklamada ayrıca gençlerin geri çekilmeye teşvik edildiği, Çincede “tang ping” (uzanmak/geri çekilmek) olarak bilinen “yatış” anlayışının yaygınlaştırıldığı ifade edildi.

Bakanlığın WeChat uygulamasında yayımladığı tanıtım videosuna eşlik eden açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Onlar yalnızca gençlerimizin ‘yatmasını’ istiyor. Bu ise kalkınma kazanımlarımızdan, stratejik fırsatlarımızdan ve ulusumuzun geleceğinden vazgeçmek anlamına geliyor.”

Açıklamada ayrıca, “Her genç ilk hedeflerine bağlı kalmalı, ilkelerine sarılmalı; gürültüden etkilenmemeli ve belirsizlik içinde kaybolmamalıdır. Gençliğinin zirvesinde gelişmeli ve üretken olmalıdır” denildi.

Bakanlık, uyarısında Çin karşıtı çeşitli dış kuruluşlar, düşünce kuruluşları ve sosyal medya etkileyicilerinin “yatış adalettir” ve “çaba sömürüdür” gibi söylemleri yaydığını ileri sürdü.

Açıklamada, “Gençler geliştiğinde ulus gelişir; gençler güçlü olduğunda ulus güçlü olur” ifadeleri kullanılarak, “yatış” anlayışının geçici bir rahatlık sağlasa da uzun vadede geleceği kaybetmeye yol açacağı uyarısı yapıldı.

Bu uyarı, Pekin yönetiminin genç işsizliğindeki artıştan duyduğu endişeyi yansıtıyor. Çin, bu yıl için yüzde 4,5 ila 5 arasında bir büyüme hedefi belirledi. Bu oran, onlarca yıldır pandemi öncesi dönemlere kıyasla en düşük seviyelerden biri olarak değerlendiriliyor.

Londra’daki Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu’na bağlı Çin Enstitüsü Direktörü Steve Tsang, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Çin ekonomisi yılda yaklaşık yüzde 10 büyürken, yoğun çalışma genellikle ödüllendiriliyordu. Artık durum böyle değil.” Tsang ayrıca, “Yatışı benimseyenler şu soruyu soruyor: Bu kadar yoğun çalışmanın anlamı ne?” dedi.

Tsang, “kötücül yabancı güçler” söyleminin mevcut durumu açıklamak için “hazır bir gerekçe” haline geldiğini belirterek, “Çin ekonomisi yavaşlıyor ve bu yavaşlamayı ya da getirilerin düşmesini devlete ya da Komünist Parti’ye bağlamak siyasi olarak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Berlin merkezli Mercator Institute for China Studies bünyesinde politika ve toplum programı başkanı olan Katja Drinhausen ise Pekin’in “yatış” olgusuna yönelik kaygısının son yıllarda ekonomik ve güvenlik boyutuna ulaştığını söyledi.

Drinhausen, “Bu durum Pekin’in vizyonuyla ciddi şekilde çelişiyor… Bu dönemde insanların kolektif mücadele görevini sorgulamasına izin verilemez” değerlendirmesinde bulundu.