SON DAKİKA
Trump'tan Mercedes, Audi, Volkswagen ve BMW'ye darbe

Recep Yeşil
Trump'tan Mercedes, Audi, Volkswagen ve BMW'ye darbe

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Avrupa Birliği menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifelerin yüzde 25'e çıkarılacağını duyurdu. Bilindiği üzere Avrupa; ABD'de en yüksek satış sayılarına hakim olan Mercedes, Audi, Volkswagen ve BMW gibi otomotiv devlerine ev sahipliği yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ticaret anlaşmasına uymadığı gerekçesiyle gelecek hafta Avrupa Birliği (AB) menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Avrupa Birliği'nin üzerinde tam mutabakat sağlanan ticaret anlaşmasına uymadığını öne süren Trump, gelecek hafta ABD'nin ithal ettiği AB menşeli otomobil ve kamyonlara uygulanan tarifeyi artıracağını belirtti.

Trump, söz konusu gümrük vergisi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını bildirdi.

 

Otomobil ve kamyonların ABD'deki fabrikalarda üretilmesi halinde herhangi bir tarife uygulanmayacağı konusunda anlaşıldığına işaret eden Trump, halihazırda birçok otomobil ve kamyon fabrikasının inşasının devam ettiğini, bu süreçte 100 milyar doların üzerinde yatırım yapıldığını ve bunun otomobil ve kamyon üretim tarihinde bir "rekor" olduğunu ifade etti.

Trump, Amerikalı işçilerin istihdam edileceği bu fabrikaların yakında faaliyete geçeceğini vurgulayarak, "Bugün Amerika'da yaşananlara benzer bir şey daha önce hiç yaşanmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile AB arasında sağlanan ticaret anlaşması kapsamında, AB ülkeleri ABD ürünlerine gümrük tarifesi uygulamamayı kabul ederken, ABD'nin AB menşeli ürünlere yüzde 15 oranında tarife uygulayacağı açıklanmıştı.

Bilindiği üzere Avrupa; ABD'de en yüksek satış sayılarına hakim olan Mercedes, Audi, Volkswagen ve BMW gibi otomotiv devlerine ev sahipliği yapıyor.

Mustafa

Trump Almanya'yı sikistirdikca Alman otomobil fabrikaları silah sanayii sine dönüyor. Yakında birleşmiş AB nato askeri ordusunu kuracak
