Trump'tan İran'a gözdağı: "159 gemisi denizin dibinde!"

Trump'tan İran'a gözdağı: "159 gemisi denizin dibinde!"

ABD eski Başkanı Donald Trump, Florida'da düzenlediği mitingde bölgedeki savaşa dair çarpıcı iddialarda bulundu. Akit TV ekranlarına yansıyan görüntülerde Trump, ABD ve İsrail’in ortak operasyonlarıyla İran donanmasına ağır darbe vurduklarını öne sürdü.

ABD eski Başkanı Donald Trump, Florida’da gerçekleştirdiği mitingde, 28 Şubat'ta başlayan ve bölgeyi ateş çemberine çeviren saldırılara ilişkin kan donduran açıklamalarda bulundu. Akit TV ekranlarına yansıyan görüntülerde, Trump’ın saldırgan politikalarını bir başarı öyküsü gibi anlattığı görüldü.

 

"Emri ben verdim, donanmalarını batırdım"

Trump, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı konuşmada, İran’a yönelik gerçekleştirilen imha operasyonlarının arkasındaki isim olduğunu şu sözlerle ilan etti:

  • Küstah İtiraf: Trump, ABD ve İsrail’in ortaklaşa yürüttüğü saldırıların karar mekanizmasının başında kendisinin olduğunu vurguladı.

  • Denizdeki Katliamın Bilançosu: İran’a ait tam 159 geminin denizin dibine gönderildiğini iddia eden Trump, bu yıkımı büyük bir marifetmiş gibi seçmenlerine pazarladı.

  • İslam Coğrafyasına Meydan Okuma: Bölgedeki Müslüman ülkelerin güvenliğini hiçe sayan Trump, saldırıların şiddetini artırmaktan çekinmeyeceklerini ima etti.

İsrail’in nükleer şantajıyla paralel çıkış

Trump’ın bu itirafları, İsrail ordusunun (IDF) "Uranyum stokları ülke dışına çıkmazsa savaş başarısızdır" diyerek yaptığı nükleer tehditlerin hemen ardından geldi. Siyonist rejimle ağız birliği yapan Trump, geçici ateşkese rağmen savaş tamtamları çalmaya devam ediyor.

Bölge liderleri teyakkuzda

Trump’ın bu saldırgan açıklamaları, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Bahreyn gibi bölge aktörlerinin "Arap ülkelerinin güvenliği garanti altına alınmalı" çağrılarının ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Pakistan arabuluculuğunda yürütülen barış görüşmeleri sürerken, Trump’ın fitneyi körükleyen bu sözleri müzakere masasına vurulmuş bir darbe olarak nitelendiriliyor.

