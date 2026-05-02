  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gaziantep FK - Beşiktaş | CANLI ANLATIM Trump'tan Mercedes, Audi, Volkswagen ve BMW'ye darbe Türkiye bayram havasını yaşarken Taksim'de kaos planı! Millet bayram kutladı, vandallar polise saldırdı! İsmail Saymaz'dan Özgür Özel yönetimine zehir zemberek sözler! Arif Kocabıyık skandalı patlak verdi 1 Mayıs'ı provoke eden 575 kişi gözaltında İtalya'da büyük felaket! 3 bin 500 kişi tahliye edildi Bakanlık Hasbi Dede'ye verilen cezaya karşı harekete geçti Gurbetçiye sahip çıkmamız rahatsız ediyor İstanbul Barosu'ndan hukuk skandalı! Yargıtay kararı bile kâr etmedi, tarihi işletme yerle yeksan oldu! Suya doyan Iraklılar İran füzelerine teşekkür ediyor!
Spor

Fenerbahçelilere sürpriz! Aziz Yıldırım'ın adaylığı neredeyse...

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şampiyonluk ümitlerini yitiren ve teknik direktör Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, seçime gitme kararı almıştı. Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın seçime girme kararı aldığı iddia edildi. İşte Yıldırım'ın teknik direktörlük için düşündüğü plan...

Sarı-lacivertlilerde Mehmet Ali Aydınlar, Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin ardından Aziz Yıldırım'ın da aday olmak istediği öğrenildi.
Serdar Ali Çelikler, Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimine girmek istediğini söyledi.
Çelikler'in sözleri şöyle:

 

"ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYOR"

"Aziz Yıldırım aday olmayı düşünüyor. Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar aday olursa; Ali Koç destekçileri Aziz Yıldırım’ı destekler."

"Çünkü Aydınlar bir seçim kaybederse bir daha aday olmaz, böylece Mehmet Ali Aydınlar diye bir ihtimal kalmaz ve Ali Koç'un önü açılır.."

Öte yandan gazeteci Alper Üstündağ ise Aziz Yıldırım'ın futbol aklı için düşündüğü planı anlattı.

 

"AYKUT-OĞUZ-VOLKAN PLANI"

Üstündağ, Yıldırım'ın Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Oğuz Çetin'e teklif götüreceğini söyledi.

Üstündağ'ın sözleri şöyle:

"Fenerbahçe başkanlığına hazırlanan Aziz Yıldırım, daha önce ‘Sadece Aykut Kocaman’ın yardımcılığını yaparım’ diyen Volkan Demirel’e sezon bitiminde teknik heyet için, Oğuz Çetin’e de sportif direktörlük görevi için teklifte bulunacak!"

Bu isimlerin Aziz Yıldırım'dan gelecek teklife nasıl cevap vereceği merak ediliyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23