Fenerbahçelilere sürpriz! Aziz Yıldırım'ın adaylığı neredeyse...

Şampiyonluk ümitlerini yitiren ve teknik direktör Tedesco ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de başkan Sadettin Saran, seçime gitme kararı almıştı. Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın seçime girme kararı aldığı iddia edildi. İşte Yıldırım'ın teknik direktörlük için düşündüğü plan...

Sarı-lacivertlilerde Mehmet Ali Aydınlar, Barış Göktürk ve Hakan Safi'nin ardından Aziz Yıldırım'ın da aday olmak istediği öğrenildi.

Serdar Ali Çelikler, Aziz Yıldırım'ın başkanlık seçimine girmek istediğini söyledi.

Çelikler'in sözleri şöyle:

"ADAY OLMAYI DÜŞÜNÜYOR"

"Aziz Yıldırım aday olmayı düşünüyor. Aziz Yıldırım ve Mehmet Ali Aydınlar aday olursa; Ali Koç destekçileri Aziz Yıldırım’ı destekler."

"Çünkü Aydınlar bir seçim kaybederse bir daha aday olmaz, böylece Mehmet Ali Aydınlar diye bir ihtimal kalmaz ve Ali Koç'un önü açılır.."

Öte yandan gazeteci Alper Üstündağ ise Aziz Yıldırım'ın futbol aklı için düşündüğü planı anlattı.

"AYKUT-OĞUZ-VOLKAN PLANI"

Üstündağ, Yıldırım'ın Aykut Kocaman, Volkan Demirel ve Oğuz Çetin'e teklif götüreceğini söyledi.

Üstündağ'ın sözleri şöyle:

"Fenerbahçe başkanlığına hazırlanan Aziz Yıldırım, daha önce ‘Sadece Aykut Kocaman’ın yardımcılığını yaparım’ diyen Volkan Demirel’e sezon bitiminde teknik heyet için, Oğuz Çetin’e de sportif direktörlük görevi için teklifte bulunacak!"

Bu isimlerin Aziz Yıldırım'dan gelecek teklife nasıl cevap vereceği merak ediliyor.