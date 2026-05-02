New York borsasının kafası karışık!

New York borsası haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,31 azalışla 49.499,27 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,29 artışla 7.230,12 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 kazançla 25.114,44 puana çıktı.

Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin haber akışı ve bilanço sezonu yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Güçlü şirket bilançoları ile petrol fiyatlarındaki gerileme piyasaları desteklerken, Orta Doğu'daki gerilimden kaynaklanan jeopolitik riskler baskı unsuru olmaya devam etti.

ABD ile İran arasındaki görüşmelere ilişkin belirsizlikler sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin devam ettiğini ancak Tahran yönetiminin kendisine ulaştırdığı son tekliften "memnun olmadığını" belirtti.

Trump'ın bu açıklaması, İran'ın, ABD ile müzakerelerde aracılık yapan Pakistan yönetimine, ABD ile savaşı sona erdirebilecek bir anlaşma için yeni teklif sunduğuna ilişkin haberlerin ardından geldi.

Öte yandan, Trump yönetimi, ABD Kongresi'ne gönderdiği mektupta, bölgedeki ABD silahlı kuvvetlerinin varlığına rağmen İran ile savaşı "sona ermiş" saydığını Kongre'ye resmen bildirdi. Söz konusu mektupta, İran ile düşmanlıkların "sona erdiği" öne sürülerek, bu durumda bir savaş onayı almaya gerek duyulmadığı belirtildi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmasına bağlı olarak enerji arzına yönelik riskler yüksek seyrederken petrol fiyatlarında bir miktar gerileme görüldü. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 1,56 azalışla 108,7 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 2,5 azalarak 102,4 dolardan alıcı buldu.

Kurumsal tarafta ise bilançolar yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın geliri 3 aylık dönemde yıllık bazda yaklaşık yüzde 17 artarak piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Şirketin hisseleri yüzde 3,3 değer kazandı.

ABD'li enerji şirketlerinden ExxonMobil ve Chevron'un ise ilk çeyrek karları azalmasına rağmen beklentileri aştı. ExxonMobil'in hisseleri yüzde 1,1 ve Chevron'un hisseleri yüzde 1,4 değer kaybetti.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün açıkladığı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 52,7 değeriyle sektörde genişlemeye işaret etti.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra şirketlerin açıklanmaya devam edecek bilançoları ve ABD'nin tarım dışı istihdam verilerinin gelecek hafta yatırımcılar tarafından yakından izleneceğini belirtti.

