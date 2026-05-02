İçinde 131 kişi vardı: 107 yıl sonra akıbetleri belli oldu!
Arjantin merkezli El Clarín gazetesi ve uluslararası medyanın ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine dayandırdığı habere göre, denizcilik tarihinin en büyük gizemlerinden biri çözüldü.
Arjantin merkezli El Clarín gazetesi ve uluslararası medyanın ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine dayandırdığı habere göre, denizcilik tarihinin en büyük gizemlerinden biri çözüldü.
Birinci Dünya Savaşı sırasında sulara gömülen ve tek bir kişinin bile sağ kurtulamadığı ABD sahil güvenlik gemisi USCGC Tampa adlı geminin enkazına ulaşıldı. Yüz yılı aşkın süredir nerede olduğu bilinmeyen ve denizciler arasında hayalet gemi olarak anılan enkaz, İngiltere'nin Cornwall kıyılarındaki Newquay açıklarında tespit edildi.
107 YILLIK SIR PERDESİ ARALANDI İngiliz teknik dalgıçlardan oluşan bir ekip, bölgedeki tarihi batıkları araştırırken Atlantik sularında 90 metre derinlikte devasa bir enkaza rastladı. Yıllar süren arşiv taramaları, askeri kayıtların incelenmesi ve batığın karakteristik özelliklerinin eşleştirilmesi sonucunda, enkazın 108 yıldır aranan USCGC Tampa'ya ait olduğu kesinleşti. Bu keşif, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Birinci Dünya Savaşı'nda verdiği en büyük kayıp olarak tarihe geçen olayın üzerindeki sır perdesini de aralamış oldu.
BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE SULARA GÖMÜLDÜ Tarihi kayıtlara göre, 26 Eylül 1918 tarihinde devriye gezen Tampa, bir Alman denizaltısından ateşlenen torpidonun hedefi oldu. Vuruş o kadar şiddetliydi ki, gemi yardım çağrısı bile yapamadan ve tahliye fırsatı bulamadan dakikalar içinde okyanusun karanlık sularına gömüldü. Gemide bulunan 131 kişinin tamamı feci şekilde can verdi. ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı, resmi X hesabından yaptığı paylaşımla o karanlık günü şu sözlerle hatırlattı:
"1918 yılında Sahil Güvenlik gemisi Tampa, bir Alman denizaltısı tarafından torpidolandı. Tampa birkaç dakika içinde sulara gömülerek güvertedeki 130 adamın ölümüne neden oldu."
Tampa, 1918 yılında müttefik güçleri destekleyen ABD konvoy operasyonlarının bir parçası olarak Avrupa'ya konuşlandırılmıştı. Yüzbaşı Charles Satterlee komutasındaki gemi, saldırıya uğramadan önce çok sayıda konvoya eşlik etmiş ve hizmetlerinden dolayı takdir toplamıştı.
ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı, şimdi robotik ve otonom sistemler de dahil olmak üzere özel teknolojiler kullanarak enkazda daha fazla su altı araştırması yapmak için yeni planlar geliştiriyor.
SAVAŞ MEZARLIĞI OLARAK KORUNACAK Görev başında hayatını kaybeden denizcilerin onurlandırılması açısından enkaz, uluslararası kurallar gereği bir savaş mezarlığı olarak korunacak.
