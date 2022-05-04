Mayıs alının gelmesiyle birlikte tezgahlarda hangi sebze ve meyvelerin daha bol olacağı araştırılmaya başlandı. Mayıs ayı meyve ve sebzeleri:

Mayıs ayı meyve ve sebzeleri nelerdir? Mayıs ayında ne yenir hangi meyveler çıkar?

Güçlü bir bağışıklık sistemi için mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesi gerektiği sık sık uzmanlarca belirtiliyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte ise pek çok kişi ‘Mayıs ayında hangi meyve sebze yetişir?’ sorusuna cevap aranmaya başladı.

Mayıs ayı meyveleri: Çağla, çilek, malta eriği, karadut, erik.

Mayıs ayı sebzeleri: Asma yaprağı, arpacık soğan, bakla, bezelye, taze fasulye, havuç, enginar, kuşkonmaz, semizotu, taze sarımsak, rezene, çiriş otu, ebegümeci, deniz börülcesi, gelincik, şevketi bostan, turp otu, dereotu, nane, roka, maydanoz.