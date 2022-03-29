İstanbul Boğazı ve Karadeniz’den peş peşe mayın bulunduğu yönünde haberler geldi. İhbarlar sonucu bulunan mayınlar etkisiz hale getirildi. Peki, mayınlar niye Türkiye’ye geliyor?

Mayınlar nereden geliyor? Marmara'da Karadeniz'de mayın temizliği mi yapılıyor?

Ukrayna, Rusya’ya karşı Karadeniz’e mayın bıraktı. Bu mayınların bir kısmı ise karasularımıza girdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Akar, "Türk kara sularına sürüklenen mayınlar) Mayın avlama gemileri, deniz karakol uçaklarımız teyakkuz halinde. İhbarlar değerlendiriliyor, tespit edilenler imha ediliyor. Mayınlar bizim alanımızda tespit ediliyor, Rusya veya Ukrayna tarafında değil. Bu çerçevede Karadeniz'e kıyısı olan Romanya ve Bulgaristan ile iş birliğimiz var" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetlerinin Batı Karadeniz'de mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deniz Kuvvetlerimize bağlı yüzer ve uçar unsurlarımız, Batı Karadeniz'de (İstanbul Boğazı yaklaşma sularında) mayın arama faaliyeti kapsamında keşif ve gözetleme görevine devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.