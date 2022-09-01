Maxi Gomez kim kaç yaşında? Maxi Gomez kaç yıllık sözleşme imzaladı bonservisi ne kadar?

Trabzonspor, Maxi Gomez transferini KAP'a bildirdi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez'in Kulübümüze transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Valencia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3.000.000.-EUR, 4 taksit halinde ödenecektir.

Valencia Kulübüne ayrıca; Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, işbu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının %25'i ödenecektir

Profesyonel futbolcu Maximiliano Gomez Gonzalez ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı prim ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2025-2026 futbol sezonu için 1.750.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır" denildi.

Maxi Gomez kim kaç yaşında?

Maxi Gomez 14 Ağustos 1996'da Uruguay'da dünyaya geldi. Altyapı kariyerine Litoral'da başlayan futbolcu 2015'te Deferson Sporting ile A Takım kariyerine başladı. Forvet mevkiinde görev alan Gomez sırasıyla Celta Vigo ve Valencia forması giydi. Gomez, Valencia formasıyla 109 maça çıktı ve 22 kez ağları havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu ayrıca Uruguay Milli Takımı ile çıktığı 27 maçta 4 gol kaydetti.