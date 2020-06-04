Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı başladı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, mavi yüzgeçli orkinos balıkçılarının “vira bismillah” diyerek avlanmaya başladığını ifade ederek, bu yıl Türkiye’de 2 bin 305 ton orkinosun avlanabileceğini söyledi.

Türk bayrağıyla Akdeniz’in uluslararası sularında orkinos avcılığı yapacak balıkçılarımızın bu avı başarıyla gerçekleştirebilmeleri için Bakanlık olarak gerekli tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyleyen Bakan Pakdemirli, “Avlanacak balıkçılarımızın kazasız belasız ve bereketli bir avcılık geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

Avcılık 30 Haziran’a kadar sürecek

Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı ve kota miktarının merkezi İspanya’da bulunan uluslararası bir bölgesel balıkçılık yönetim örgütü olan ICCAT tarafından belirlendiğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, “Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı Akdeniz’de 15 Mayıs itibarıyla başladı ve 30 Haziran 2020 tarihine kadar devam edecek” diye konuştu.

Kota bin tondan 2 bin 305 tona çıkartıldı

Bakanlık olarak uluslararası platformlarda gösterilen üstün gayret ve başarıdan dolayı Türkiye’nin kotasının arttığını belirten Bakan Pakdemirli, “Bu çabalar neticesinde kotamız bin tondan 2 bin 305 tona çıkartıldı. Bu kota limitleri içinde orkinoslar, Bakanlığımız tarafından belirlenen şartları yerine getirerek avlanma hakkına sahip olan 27 balıkçı gemisi tarafından avlanacak” açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanacak

Avcılık sonucu yakalanan orkinosların kafeslerle taşınarak çiftliklere ulaştırılması için 50 balıkçı gemisinin de avcılık faaliyetinde yer alacağını vurgulayan Pakdemirli, bu avcılık faaliyetleri sırasında yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Orkinoslardan yılda 100 milyon dolar ihracat geliri sağlanıyor

Avcılığı yapılan mavi yüzgeçli orkinos balıklarının hemen hemen tamamının başta Japonya olmak üzere A.B.D ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç edildiğini ifade eden Bakan Pakdemirli, “Orkinos avcılığından her yıl ülkemize 100 milyon dolar ihracat geliri sağlanmaktadır” değerlendirmesinde bulundu.