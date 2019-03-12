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Mavi yengeç, Demre’nin markası oldu

TÜRSAB Batı Antalya BTK Başkanı Rıza Perçin, Antalya’nın deniz, kum güneş turizmi haricinde gastronomi ile de adından söz ettiren bir bölge olduğunu söyledi.

12 Mart 2019 Salı 12:12
Mavi yengeç, Demre’nin markası oldu

TÜRSAB Batı Antalya BTK Başkanı Rıza Perçin, Antalya’nın deniz, kum güneş turizmi haricinde gastronomi ile de adından söz ettiren bir bölge olduğunu söyledi. Demre’yi ziyaret eden çok sayıda yerli ve yabancı turistin aradıkları tatlar arasında artık mavi yengecin yer aldığına dikkat çeken Başkan Perçin, mavi yengecin artık Demre’nin bir markası olduğunu belirti.


Bölgede yer alan çok sayıda restoranın bu tadı artık marka olarak misafirlerine sunduğunu dile getiren Rıza Perçin, Beymelek’te bir restorana konuk oldu. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Perçin, "Bölgemiz Noel Baba Kilisesi ile dünyada çok tanınan bir yer. Bunun yanı sıra denizimiz ve yaylalarımızın güzelliğini zaten anlatmaya gerek yok. Tarihi dokusunun yanı sıra bölgemizde bulunan Dalyan gölünden avlanan mavi yengeçler bölgede bulunan restoranlar tarafından gelen konuklarına sunuluyor. Mavi yengecin mükemmel tadı ve yüksek protein değeri nedeniyle çok tercih ediliyor. mavi yengeç artık Demre’nin bir markası haline geldi. Ülkemizin birçok bölgesinden olduğu gibi dünyanın çeşitli noktalarından bu tadı tatmak adına bölgemize gelenler var. Antalya sadece deniz, kum güneş turizmi değil, mavi yengeç gibi farklı tatların buluşma noktası olan gastronomi ile de adından söz ettiren bir bölgedir" dedi.


TÜRSAB Batı Antalya BTK Başkanı Rıza Perçin, bu tadı daha da tanıtmak adına çaba sarf edeceklerini ifade ederek, bölgede mavi yengeç gibi farklı tatların daha da ön plana çıkarılmasının gerekli olduğuna inandıklarını belirtti.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:12
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