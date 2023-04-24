Mavi tikleri geri verdi

Sosyal medya platformu Twitter mavi tik uygulamasını yeniden değiştirdi, ödeme yapmadığını açıkça belirten birçok ünlünün hesabı yeniden mavi tikli oldu.

Abonelik ücretini ödemeyen hesaplardan perşembe gününden itibaren mavi tiki kaldırmaya başlayan Twitter, bir milyonun üzerinde takipçisi bulunan tüm hesapların mavi tikini geri verdi.

Ödeme yapmadığı için perşembe günü mavi tiki kaldırılan Beyonce, Oprah Winfrey, Donald Trump, Cristiano Ronaldo ve Bill Gates gibi tanınmış isimler ve yazar, şarkıcı, sporcu gibi ünlülerin hesaplarına mavi tik yeniden eklendi.

Ödeme yapmadığını ve yapmaya niyeti olmadığını açıkça bildiren isimlerin hesaplarına mavi tikin eklenmesi dikkat çekti.

Twitter'ın sahibi Elon Musk, ödeme yapmayacağını kesin bir dille vurgulayan yazar Stephen King, oyuncu Willian Shatner ve basketbol oyuncusu LeBron James'in hesap abonelik ücretlerini kendisinin yatırdığını "Rica ederim namaste" diye yazarak belirtmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO



Mavi tiki geri verilen hesaplarda abonelik ücretinin yine Elon Musk tarafından ödenip ödenmediği bilinmiyor.

Mavi tik tıklandığında Onaylanmış Hesap" ifadesinin altında "Bu hesap, Twitter Blue'ya abone oldukları ve telefon numaralarını doğruladıkları için doğrulanmıştır" açıklaması yer alıyor.

Ancak bu açıklama Twitter Blue'ya abonelik ücreti ödendiği izlenimi doğurduğu için birçok ünlüyü kızdırdı.

Bu duruma tepki veren ünlülerden biri olan Yüzüklerin Efendisi filminde büyücü Gandalf'ı canlandıran İngiliz oyuncu Ian McKellan "Bu 'onur' için ödeme yapmadım" diye yazdı. Her ne kadar mavi tiki geri verilen hesapların çoğunluğunun bir milyondan fazla takipçisi olsa da, bir milyondan az takipçisi olan bazı hesapların da mavi tiklerin geri kazandığı bildiriliyor.

Öte yandan Euronews ve BBC gibi medya kuruluşları da ödeme yapmamalarına rağmen sarı tiklerini koruyor.

Abonelik uygulamasının hayata geçmesinin ardından gri tikini kaybeden Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis ve diğer birçok hükümet yetkilisinin gri tiki de geri verildi.

Twitter Blue aboneliği ve onaylama hizmeti mavi, sarı ve gri tiklerin uygulama koşullarının ne olduğu konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Uygulamanın ne şekilde devam edeceği şimdilik merak konusu.