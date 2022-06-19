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Spor Mavi Şimşekler yine dünya yıldızı getirecek!
Spor

Mavi Şimşekler yine dünya yıldızı getirecek!

Gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Adana Demirspor için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 13:07:00 -
Mavi Şimşekler yine dünya yıldızı getirecek!

Gelecek sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekibi Adana Demirspor için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Adana Demirspor'un Benficalı Adel Taarabt için devrede olduğu iddia edildi. A Bola'nın haberine göre; Benfica'nın etkili isimlerden biri olan Adel Taarabt'ı kadrosuna katmak isteyen Adana Demirspor'un oyuncunun durumuyla ilgili görüşmeler yaptığı ifade edildi.

Portekiz ekibinin 33 yaşındaki Faslı oyuncunun maaş yükünden kurtulmak için ayrılığa sıcak baktığı belirtilirken Taarabt'ın kalan alacakları konusunda pazarlıkların sürdüğü detayı da haberde yer aldı.

TAARABT, 42 MAÇTA GÖREV YAPTI
Adel Taarabt, geride bıraktığımız sezonda Benfica formasıyla 42 maça çıktı. 42 karşılaşamanın 18 tanesine ilk 11’de başlayan tecrübeli futbolcu, 1 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

 


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