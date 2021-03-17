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Gündem Mavi renkli iller hangileri? Maviden sarıya dönen iller hangileri?
Gündem

Mavi renkli iller hangileri? Maviden sarıya dönen iller hangileri?

İllerin korona vaka sayıları ile illerin risk haritası vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 15 Mart Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrası illerin risk haritası açıklanacaktı. 1 Mart’tan itibaren kontrollü normalleşmeye geçildi. Ancak çok sayıda ilde kontrollü normalleşme kontrolden çıktı. Bu süreçte illerin vaka sayılarında artış yaşanırken, illerin risk haritası açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı’nın son açıkladığı illerin haftalık vaka sayılarında adeta patlama yaşandı. 1 Mart’ta açıklanan illerin risk haritasında çok sayıda il renk değiştirirken, Türkiye’nin pek çok ili de kırmızıya döndü. Peki mavi renkli iller hangileri? Maviden sarıya dönen iller hangileri? Mavi olan iller hangileri? Hangi iller mavide kaldı, hangi iller sarı oldu? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 11:55:00 - 2021-03-17 11:58:53
Mavi renkli iller hangileri? Maviden sarıya dönen iller hangileri?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6-12 Mart döneminde il bazında Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşarak, "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadesini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 haftada 100 bin nüfusta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka görünme oranı en çok artan ve en çok azalan illeri açıkladı.

Korona vakası artan iller hangileri?

Koca, Twitter hesabından yaptığı grafikli paylaşımda, "Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Samsun, Kilis, Balıkesir, İstanbul ve Yalova.

Korona vaka sayısı azalan iller hangileri?

Sağlık Bakanı Koca, en çok vaka sayısı artan illerin yanında vaka sayıları azalan ileri de açıkladı. Buna göre, en çok azalan iller hangileri? En çok vaka sayısı azalan iller Sakarya, Ordu, Amasya, Rize ve Burdur oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat sürdü. Salgındaki son tabloya göre alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararların ve tedbirlerin bir süre daha devam edeceğini ifade etti.

Maviden sarıya dönen iller hangileri? 

1 Mart’ta açıklanan orta riskli yani mavi renkli iller listesine göre, Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır mavi renkli iller içerisinde yer alıyordu. Ancak 1 Mart’ta hayata geçirilen kontrollü normalleşme sonrası mavi illerde de rehavete neden oldu. Düşük riskli illerde de renk değişikleri söz konusu oldu. Peki maviden sarıya dönen iller hançeri? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarafından açıklanan  6-12 Mart tarihleri arasındaki illerin haftalık korona vaka sayılarına göre,  

Mavi risk haritasında yer alan Uşak 19’a, Şanlıurfa 15’e, Diyarbakır 17’ye, Batman 16’ya, Mardin 17’ye, Bingöl 25’e, Muş 27’ye, Bitlis 16’ya, Ağrı 22’ye ve Van 20’ye yükselerek maviden sarı renge dönüştü. 

Mavi renkli iller hangileri?

1 Mart'taki açıklanan illerin korona risk haritasında mavi olan ve 6-12 Mart tarihleri arasındaki korona vaka sayısı haritasına göre, Siirt, Şırnak, Hakkari mavi renkte kalan iller olldu. 1 Mart 2021 Pazartesi günü Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illerin risk haritasına göre iller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk grubuna ayrıldı. 1 Mart’ta yayınlanan illerin risk haritasına göre düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli iller listesi şöyle oldu:

Düşük riskli iller

Haritaya göre Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır düşük riskli (mavi) iller kategorisinde yer aldı.

Orta riskli iller

Ankara'nın yanı sıra, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars orta riskli (sarı) grupta yer aldı.

Yüksek riskli iller

İstanbul ve İzmir'in yanı sıra, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Muğla, Antalya, Kütahya, Bilecik, Düzce, Bolu, Zonguldak, Karaman, Mersin, Niğde, Kırıkkale, Kayseri, Kilis, Artvin ve Ardahan yüksek riskli (turuncu) iller oldu.

Çok yüksek riskli iller

Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman ise çok yüksek riskli (kırmızı) iller olarak belirlendi.

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