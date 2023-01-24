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Spor Mauro Icardi'den kötü haber! Yönetim kulaklarına inanamadı...
Spor

Mauro Icardi'den kötü haber! Yönetim kulaklarına inanamadı...

Mauro İcardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, PSG'den aldığı cevapla yıkıldı. PSG Başkanı Nasır el-Halifi ile görüşen Sarı-kırmızılı heyet tecrübeli oyuncudan istedikleri astronomik rakamı duyunca şok oldu. Gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Mauro Icardi'de hareketli saatler yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 17:16:00 -
Mauro Icardi'den kötü haber! Yönetim kulaklarına inanamadı...

Mauro İcardi'nin bonservisini almak isteyen Galatasaray, PSG'den aldığı cevapla yıkıldı. PSG Başkanı Nasır el-Halifi ile görüşen Sarı-kırmızılı heyet tecrübeli oyuncudan istedikleri astronomik rakamı duyunca şok oldu. Gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Mauro Icardi'de hareketli saatler yaşanıyor. 

Taraftarın kısa sürede gönüllerine taht kuran tecrübeli oyuncu geçirdiği güzel bir sezon ve golleriyle Galatasaray'ı lider tutmaya devam ediyor. Sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna katan Sarı-kırmızılı ekip Mauro İcardi'yi elinden kaçırmak istemiyor.

Akşam'a göre; oynadığı oyunla taraftarların kalbinde taht kuran tecrübeli yıldız Sarı-kırmızılı ekipten de oldukça memnun. Mauro İcardi'yi elinden kaybetmek istemeyen Galatasaray heyeti PSG kulübünün kapısını çaldı. Tecrübeli oyuncu için görüşen Sarı-kırmızılı heyet masadan 25 milyon euro cevabını alarak düşünmek için süre aldı. Oynadığı oyundan ve skor katkısından oldukça memnun olan Galatasaray kulübü tecrübeli yıldız için elinden geleni yapmak istiyor.

Mauro İcardi için 25 milyon euro istenmesi sonrası Galatasaray taraftarları sosyal medyada "Bu parayı asla veremeyiz" , "Çok yüksek rakam" söylemlerinde bulundu.

İcardi ile görüşen Galatasaray heyeti tecrübeli oyuncudan 8 milyon euro maaş talebi cevabını aldı. Bu rakamı da değerlendirmeye alan Galatasaray kulübü oyuncu ile tekrar görüşüp ortayı bulmak istiyor.

Galatasaray formasıyla 10 maça çıkan tecrübeli oyuncu 6 gol 4 asistle 10 gole direkt katkı sağladı. Toplamda da 680 dakika forma şansı buldu.

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